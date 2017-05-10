Костицын: Впору переживать за сохранение места в элите ЧМ

Сборная Белоруссии в среду со счетом 0:3 уступила команде Швейцарии в матче чемпионата мира по хоккею, проходящего в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Белорусы проиграли первые четыре матча турнира с общей разницей шайб 3−18.

«Ничего у нас не получалось сегодня, это беспредел, мне просто стыдно. И я не знаю, что говорить, когда мы даже до ворот доехать не можем. Мы не играем, как тренер говорит, у нас паса нет, ничего нет. Может, трясет кого-то или что… Не знаю, как мы тут хотя бы одну выиграем. После такого матча впору уже переживать о том, как бы место не потерять в элите», — сказал Костицын журналистам.