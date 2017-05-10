Костицын: Впору переживать за сохранение места в элите ЧМ
ПАРИЖ, 10 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеистам сборной Белоруссии стыдно за свою игру на чемпионате мира, впору беспокоиться за сохранение места в элитном дивизионе, заявил форвард белорусов Сергей Костицын.
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Сборная Белоруссии в среду со счетом 0:3 уступила команде Швейцарии в матче чемпионата мира по хоккею, проходящего в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Белорусы проиграли первые четыре матча турнира с общей разницей шайб 3−18.
«Ничего у нас не получалось сегодня, это беспредел, мне просто стыдно. И я не знаю, что говорить, когда мы даже до ворот доехать не можем. Мы не играем, как тренер говорит, у нас паса нет, ничего нет. Может, трясет
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