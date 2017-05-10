Барабанов: Результат матча с датчанами на ЧМ зависит только от настроя хоккеистов РФ
КЕЛЬН, 10 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Результат игры против команды Дании в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею зависит только от того, как настроятся российские игроки на матч, заявил нападающий сборной России Александр Барабанов.
Сборная России стартовала с трех побед на чемпионате мира 2017 года, обыграв команды Швеции (2:1 — по буллитам), Италии (10:1) и Германии (6:3). В четверг национальная команда продолжит выступление на турнире встречей со сборной Дании.
«В деле (датчан) не видел, но вечером у нас собрание, все расскажут про них. Это быстренькая команда, (хорошо) двигаются. Но все будет зависеть от нас, как мы настроимся на игру. Матч с итальянцами показал, что у нас не было проблем с недонастроем. Дай бог, чтобы с большинством у нас было также, потому что это ключевой фактор. Мне тоже хочется приносить пользу команде, забивать голы. Но
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