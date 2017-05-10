Дадонов: Постараемся справиться с датчанами без Мозякина
Нападающий сборной России Евгений Дадонов рассказал, что команда постарается справиться без травмированного Сергея Мозякина.
— Мозякин отдыхает, наверное. Может, ошибки
Напомним, что во второй половине первого периода матча с Германией капитан сборной России Сергей Мозякин получил удар со стороны нападающего немецкой команды Патрика Хагера, упал на лед и смог покинуть площадку только при помощи доктора.
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