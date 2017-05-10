Витолиньш: Звонить сейчас Овечкину неправильно, игру «Вашингтона» не посмотрю

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
17:15 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
17:15 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
21:15 1-й период Финляндия 0
Словения 0
тв
Группа A
21:15 1-й период Словакия 0
Германия 0
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29698476/
10 мая 2017, 20:50 | Чемпионат.com

Витолиньш: Звонить сейчас Овечкину неправильно, игру «Вашингтона» не посмотрю

По окончании тренировки тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о подготовке команды к матчу с Данией.

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Встреча Россия — Дания состоится завтра, 11 мая. Начало матча — 17:15 мск.

«Конечно, тревожит, что ребята уезжают в НХЛ. Сейчас нам надо сыграть чемпионат мира, а там уже смотреть будем по Олимпиаде. Может, кто-то вернётся, у кого-то сезон не пойдёт, мы не знаем, какие у них контракты. Понимаю, что есть Олимпиада, костяк, который здесь. Сейчас мы уже ничего не можем изменить. Всё идёт по факту, как ребята примут решение. Мы не учитываем при формировании команды, из КХЛ или из НХЛ, здесь больше тренерское чутьё.

Не планируем перестановки на матч с Данией. Немножко нервничает Гусев, видно, что шайба соскакивает у него, не держится. Моменты были, не забил сначала, потом в итоге отметился голом. Чувствуется, что потенциал у звена Кучерова есть. Если бы ещё чуть-чуть самоуверенность появилась у Никиты, то было бы вообще прекрасно. Ткачёв тоже немного нервничает, у всех так. Когда счёт 10:1, а ты не забиваешь, то начинаешь нервничать.

В следующей игре можем и в 11 нападающих сыграть. Лучше ехать на четвертьфинал в Париж и играть с французами, чем здесь с Чехией или Финляндией. Конечно, правильно, что во время плей-офф НХЛ не стоит говорить с игроками. Если сейчас звонить Овечкину, Кузнецову и Орлову и начинать им объяснять, что делать и как, то это не правильно. По-человечески сейчас выждать момент. Матч “Питтсбург” — “Вашингтон” смотреть не буду, только счёт узнаю. Всё-таки у нас своя игра, тактику той команды мне не интересно узнать. Мне важен результат. С обоих сторон русские играют. Хорошо, что “Вашингтон” воспрянул так духом, теперь весы на их стороне», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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