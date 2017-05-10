Витолиньш: Звонить сейчас Овечкину неправильно, игру «Вашингтона» не посмотрю
По окончании тренировки тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о подготовке команды к матчу с Данией.
Встреча Россия — Дания состоится завтра, 11 мая. Начало матча — 17:15 мск.
«Конечно, тревожит, что ребята уезжают в НХЛ. Сейчас нам надо сыграть чемпионат мира, а там уже смотреть будем по Олимпиаде. Может,
Не планируем перестановки на матч с Данией. Немножко нервничает Гусев, видно, что шайба соскакивает у него, не держится. Моменты были, не забил сначала, потом в итоге отметился голом. Чувствуется, что потенциал у звена Кучерова есть. Если бы ещё
В следующей игре можем и в 11 нападающих сыграть. Лучше ехать на четвертьфинал в Париж и играть с французами, чем здесь с Чехией или Финляндией. Конечно, правильно, что во время
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter