Витолиньш: Звонить сейчас Овечкину неправильно, игру «Вашингтона» не посмотрю

Встреча Россия — Дания состоится завтра, 11 мая. Начало матча — 17:15 мск.



«Конечно, тревожит, что ребята уезжают в НХЛ. Сейчас нам надо сыграть чемпионат мира, а там уже смотреть будем по Олимпиаде. Может, кто-то вернётся, у кого-то сезон не пойдёт, мы не знаем, какие у них контракты. Понимаю, что есть Олимпиада, костяк, который здесь. Сейчас мы уже ничего не можем изменить. Всё идёт по факту, как ребята примут решение. Мы не учитываем при формировании команды, из КХЛ или из НХЛ, здесь больше тренерское чутьё.



Не планируем перестановки на матч с Данией. Немножко нервничает Гусев, видно, что шайба соскакивает у него, не держится. Моменты были, не забил сначала, потом в итоге отметился голом. Чувствуется, что потенциал у звена Кучерова есть. Если бы ещё чуть-чуть самоуверенность появилась у Никиты, то было бы вообще прекрасно. Ткачёв тоже немного нервничает, у всех так. Когда счёт 10:1, а ты не забиваешь, то начинаешь нервничать.



В следующей игре можем и в 11 нападающих сыграть. Лучше ехать на четвертьфинал в Париж и играть с французами, чем здесь с Чехией или Финляндией. Конечно, правильно, что во время плей-офф НХЛ не стоит говорить с игроками. Если сейчас звонить Овечкину, Кузнецову и Орлову и начинать им объяснять, что делать и как, то это не правильно. По-человечески сейчас выждать момент. Матч “Питтсбург” — “Вашингтон” смотреть не буду, только счёт узнаю. Всё-таки у нас своя игра, тактику той команды мне не интересно узнать. Мне важен результат. С обоих сторон русские играют. Хорошо, что “Вашингтон” воспрянул так духом, теперь весы на их стороне», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.