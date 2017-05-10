Нападающий Владимир Соботка сыграет за Чехию на ЧМ-2017
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Соботка присоединится к сборной Чехии на чемпионате мира-2017, сообщил генеральный менеджер «музыкантов» Дуг Армстронг.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
29-летний Соботка перешёл в «Сент-Луис» из «Авангарда» перед окончанием регулярного сезона НХЛ-2016/17, и дошёл с командой до второго раунда
Сборная Чехии сыграла три матча на ЧМ-2017, победив сборные Финляндии (4:3 Б) и Беларуси (6:1), и потерпев поражение от Канады — 1:4.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter