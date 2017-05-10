Нападающий Владимир Соботка сыграет за Чехию на ЧМ-2017

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29-летний Соботка перешёл в «Сент-Луис» из «Авангарда» перед окончанием регулярного сезона НХЛ-2016/17, и дошёл с командой до второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, где «Блюз» потерпели поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2−4).

Сборная Чехии сыграла три матча на ЧМ-2017, победив сборные Финляндии (4:3 Б) и Беларуси (6:1), и потерпев поражение от Канады — 1:4.