Витолиньш: У Капризова, Береглазова и Светлакова есть шанс сыграть на ЧМ-2017

Встреча Россия — Дания состоится завтра, 11 мая. Начало матча — 17:15 мск.



«Главное — играть дисциплинировано, на своём уровне, надо исключить дешёвые удаления, которые были в матче с Германией. Они могли сломать игру. Приятно, что большинство идёт, но надо работать дальше. Если идёт, значит, надо ещё и ещё. Ребята хорошо понимают друг друга, комбинации проходят. Завтра утром будем смотреть по заявке. Как и перед матчем с Италией, надо сосредоточиться, игра в наших руках. Нужно качественно сыграть, потому что моменты будут. Начали сегодня тренировку, Олег Валерьевич остановил занятие, сказал, что ему движение не понравилось, ещё что-то. Не помню, как в прошлом году обыгрывали Данию.



Почему Капризов, Береглазов и Светлаков без аккредитаций, но до сих пор с нами? Будем смотреть, у нас всякие варианты есть. Можно передать аккредитации другому. Ребята хороший сезон провели, хоть и шанс маленький, но он есть. Им приятно находиться с командой. На каток к ребятам тренеры ездят, завтра там позанимаемся. Вратари тоже ездят», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.