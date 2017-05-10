Хоккеисты сборной Беларуси уступили на чемпионате мира Швейцарии

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Для команды под руководством Дэйва Льюиса это четвертое поражение на мировом форуме подряд. Ранее они уступили Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канаде (0:6).

Следующие матчи на турнире белорусские хоккеисты проведут с соперниками из Франции — 12 мая (21.15), со Словенией — 13 мая (17.15) и 16 мая с Норвегией (13.15).