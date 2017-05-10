Хоккеисты сборной Беларуси уступили на чемпионате мира Швейцарии
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили на чемпионате мира в группе В Швейцарии со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Для команды под руководством Дэйва Льюиса это четвертое поражение на мировом форуме подряд. Ранее они уступили Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канаде (0:6).
Следующие матчи на турнире белорусские хоккеисты проведут с соперниками из Франции — 12 мая (21.15), со Словенией — 13 мая (17.15) и 16 мая с Норвегией (13.15).
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Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Дэйв Льюис
Вратари
|Леонардо Дженони
|Кевин Лаланд
|1-й период
|Дмитрий Коробов
|07:47
|12:00
|Симон Боденманн
|Данила Карабань
|14:39
|Роман Граборенко
|16:12
|17:54
|Рето Шеппи (Р. Унтерзандер, Й. Дженацци)
|2-й период
|Шарль Лингле
|27:01
|27:06
|Рето Шеппи
|35:29
|Андрес Амбюль (Д. Холленштайн, Р. Леффель)
|Павел Воробей
|38:17
|3-й период
|47:55
|Коди Олмонд (Р. Шеппи)
|48:30
|Андрес Амбюль
Статистика
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол