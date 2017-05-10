Василевский будет защищать ворота сборной России в игре с датчанами

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Начало встречи с датчанами — 17.15 мск.



«Место в воротах сборной России в матче с Данией займёт Андрей Василевский», — приводит слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



Андрей Василевский начинал в основном составе все матчи чемпионата мира по хоккею-2017.