Мозякин пропустит матч с Данией

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В команде Олега Знарка на сегодняшней тренировке его заменил Валерий Ничушкин.

Повреждение Мозякину нанес нападающий сборной Германии Патрик Хагер в матче против России (6:3). После атаки соперника россиянин неудачно приземлился на лед. Хагер за фол получил матч-штраф и был дисквалифицирован на две игры. Капитан сборной России покинул площадку с посторонней помощью и отправился в раздевалку. Обследование не выявило у игрока сотрясения мозга.

Матч Россия — Дания пройдет в четверг, 11 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени.