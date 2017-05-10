Мозякин пропустит матч с Данией
Капитан сборной России Сергей Мозякин пропустит предстоящий матч чемпионата мира против Дании, передает из Кельна спецкор «СЭ» Алексей ШЕВЧЕНКО.
В команде Олега Знарка на сегодняшней тренировке его заменил Валерий Ничушкин.
Повреждение Мозякину нанес нападающий сборной Германии Патрик Хагер в матче против России (6:3). После атаки соперника россиянин неудачно приземлился на лед. Хагер за фол получил
Матч Россия — Дания пройдет в четверг, 11 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени.
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