Место Мозякина в одном из звеньев на тренировке занял Ничушкин

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Мозякин получил повреждение 8 мая в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Германии (6:3). Позднее появилась информация, что подозрение на сотрясение мозга у капитана сборной России не подтвердилось. Решение о дальнейшем участии форварда на чемпионате мира будет принято в ближайшие дни.

Мозякин приехал с командой на тренировку, но на лед не вышел.

Состав команды по сочетаниям выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;.

«черные»: Виктор Антипин — Антон Белов, Артемий Панарин — Вадим Шипачев — Евгений Дадонов;.

«красные»: Иван Проворов — Андрей Миронов, Никита Гусев — Владислав Наместников — Никита Кучеров;.

«белые»: Михаил Науменков — Артем Зуб, Ничушкин — Владимир Ткачев — Сергей Плотников, Роман Любимов;.

«синие»: Богдан Киселевич — Владислав Гавриков, Иван Телегин — Сергей Андронов — Александр Барабанов.

Следующий матч россияне проведут против команды Дании 11 мая.