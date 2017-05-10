Место Мозякина в одном из звеньев на тренировке занял Ничушкин
КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Валерий Ничушкин принимает участие в тренировке вместо травмированного Сергея Мозякина, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Мозякин получил повреждение 8 мая в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Германии (6:3). Позднее появилась информация, что подозрение на сотрясение мозга у капитана сборной России не подтвердилось. Решение о дальнейшем участии форварда на чемпионате мира будет принято в ближайшие дни.
Мозякин приехал с командой на тренировку, но на лед не вышел.
Состав команды по сочетаниям выглядит следующим образом:
вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;.
«черные»: Виктор Антипин — Антон Белов, Артемий Панарин — Вадим Шипачев — Евгений Дадонов;.
«красные»: Иван Проворов — Андрей Миронов, Никита Гусев — Владислав Наместников — Никита Кучеров;.
«белые»: Михаил Науменков — Артем Зуб, Ничушкин — Владимир Ткачев — Сергей Плотников, Роман Любимов;.
«синие»: Богдан Киселевич — Владислав Гавриков, Иван Телегин — Сергей Андронов — Александр Барабанов.
Следующий матч россияне проведут против команды Дании 11 мая.
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