Мозякин пропустил тренировку сборной России накануне матча с Данией

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Капитан команды Сергей Мозякин, получивший травму в матче с Германией, не принимал участия в тренировке, но прибыл на арену вместе с командой. Вместо него в звене с Ткачёвым и Плотниковым тренируется Валерий Ничушкин.



8 мая команда Олега Знарка обыграла сборную Германии (6:3). После трёх игр сборная России с восьмью очками идёт на втором месте в группе A. Завтра, 11 мая, россияне сыграют с датчанами. Начало матча — 17:15 мск.



Хоккеисты национальной команды тренировались в следующих сочетаниях.



Вратари: Игорь Шестёркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.

«Чёрные»: Антипин — Белов, Панарин — Шипачёв — Дадонов.

«Красные»: Миронов — Проворов, Гусев — Наместников — Кучеров.

«Белые»: Науменков — Зуб, Ничушкин — Ткачёв — Плотников, Любимов

«Синие»: Гавриков — Киселевич, Телегин — Андронов — Барабанов.