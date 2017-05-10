Атрибутика ЧМ-2017. Цены «кусаются», свитер сборной России нарасхват

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
17:15 2-й период Швейцария 1
Беларусь 0
Группа A
17:15 2-й период США 3
Италия 0
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29697130/
10 мая 2017, 18:03 | Чемпионат.com

Атрибутика ЧМ-2017. Цены «кусаются», свитер сборной России нарасхват

Атрибутика и сувениры — неотъемлемая часть каждого мирового первенства. Рассказываем о ценах и спросе на товары на ЧМ-2017.

Атрибутика и подарки близким, привезённые с чемпионата мира, — важная часть программы для любого заботливого болельщика. Зачастую приходится выложить за подобного рода вещи кругленькую сумму, однако людей это не смущает. Предлагаем вам ознакомиться с тем, чем торгуют в фаш-шопе, расположенном рядом с «Ланксесс-Ареной» в Кёльне, а также узнать о предложенной ценовой категории.

Бейсболки с символикой сборных.

Цена: € 25.

Вот за такую фирменную бейсболку вам придётся выложить € 25. Выглядит она симпатично, но цена «кусается». Особой популярностью пользуются бейсболки сборной России. Их покупают как наши болельщики, так и зарубежные. На каждом изделии есть фирменная голограмма.

©  Чемпионат.com

Шлем.

Цена: € 30.

На дальнем плане можно увидеть шлемы, продаются по цене € 30. Не сказать, что их расхватывают как горячие пирожки, но периодически покупают. Хотя, конечно, значительно меньше остальной атрибутики.

©  Чемпионат.com

Шарфы.

Цена: € 27.

Ну какой хоккей без шарфа? Этот вид атрибутики носят от мала до велика. А при забитой любимой командой шайбе в ворота соперника начинают радостно размахивать шарфом. Если вы не взяли его из дома, но обязательно хотите пойти в шарфе на арену, то придётся выложить € 27.

©  Чемпионат.com

Хоккейные свитера.

Цена: € 80.

Ещё одна вещь, очень любимая болельщиками, — хоккейный свитер. Или джерси, как ещё его называют. Порой дела в немецком магазине атрибутики доходят до того, что свитеров сборной России просто не остаётся, приходится экстренно привозить и развешивать новые. Не смущает покупателей даже солидная цена в € 80.

©  Чемпионат.com

Смотрите, какой ажиотаж. Рядом висит форма сборной Швеции. Причём в большом количестве. А вот российские джерси приходится срочно довешивать. Их достаточно быстро раскупили.

©  Чемпионат.com
©  Чемпионат.com

Рука с вытянутым пальцем.

Цена: € 10.

Для любителей экзотики есть вот такая забавная рука. Ей и на арене можно поразмахивать, и домой в качестве сувенира увезти. Довольно компактна, весит не много. Конечно, подобные вещи не так популярны, как свитера или шарфы, но периодически пользуются спросом. Ценник приемлемый, а это для многих важно.

©  Чемпионат.com

Очки и шляпа.

Цена: € 10.

Есть ещё одна забавная штука — вот такая шляпа. Или цилиндр, если быть более точным. А уж если вдобавок к ней надеть очки, то получается совсем необычный вид. Главное, в таких очках не врезаться в какой-нибудь столб, так как видимость у них не слишком хорошая. Зато помогают от яркого солнца.

©  Чемпионат.com

Шайбы, значки, брелоки, кружки.

Цена: € 10, € 10, € 8, € 17.

Больше всего раскупают мелочёвку. Что обычно просят друзья и родственники? Магниты, брелоки, а с хоккея ещё и шайбы. Всё это есть в сувенирном магазине прямо рядом с ареной в Кёльне. Прямо у кассового аппарата, не промахнётесь. За шайбу придётся заплатить € 10, за значок столько же, брелок обойдётся вам в € 8, а кружка в € 17.
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