Атрибутика ЧМ-2017. Цены «кусаются», свитер сборной России нарасхват

Атрибутика и подарки близким, привезённые с чемпионата мира, — важная часть программы для любого заботливого болельщика. Зачастую приходится выложить за подобного рода вещи кругленькую сумму, однако людей это не смущает. Предлагаем вам ознакомиться с тем, чем торгуют в фаш-шопе, расположенном рядом с «Ланксесс-Ареной» в Кёльне, а также узнать о предложенной ценовой категории.

Бейсболки с символикой сборных.

Цена: € 25.

Вот за такую фирменную бейсболку вам придётся выложить € 25. Выглядит она симпатично, но цена «кусается». Особой популярностью пользуются бейсболки сборной России. Их покупают как наши болельщики, так и зарубежные. На каждом изделии есть фирменная голограмма.

Шлем.

Цена: € 30.

На дальнем плане можно увидеть шлемы, продаются по цене € 30. Не сказать, что их расхватывают как горячие пирожки, но периодически покупают. Хотя, конечно, значительно меньше остальной атрибутики.

Шарфы.

Цена: € 27.

Ну какой хоккей без шарфа? Этот вид атрибутики носят от мала до велика. А при забитой любимой командой шайбе в ворота соперника начинают радостно размахивать шарфом. Если вы не взяли его из дома, но обязательно хотите пойти в шарфе на арену, то придётся выложить € 27.

Хоккейные свитера.

Цена: € 80.

Ещё одна вещь, очень любимая болельщиками, — хоккейный свитер. Или джерси, как ещё его называют. Порой дела в немецком магазине атрибутики доходят до того, что свитеров сборной России просто не остаётся, приходится экстренно привозить и развешивать новые. Не смущает покупателей даже солидная цена в € 80.

Смотрите, какой ажиотаж. Рядом висит форма сборной Швеции. Причём в большом количестве. А вот российские джерси приходится срочно довешивать. Их достаточно быстро раскупили.

Рука с вытянутым пальцем.

Цена: € 10.

Для любителей экзотики есть вот такая забавная рука. Ей и на арене можно поразмахивать, и домой в качестве сувенира увезти. Довольно компактна, весит не много. Конечно, подобные вещи не так популярны, как свитера или шарфы, но периодически пользуются спросом. Ценник приемлемый, а это для многих важно.

Очки и шляпа.

Цена: € 10.

Есть ещё одна забавная штука — вот такая шляпа. Или цилиндр, если быть более точным. А уж если вдобавок к ней надеть очки, то получается совсем необычный вид. Главное, в таких очках не врезаться в какой-нибудь столб, так как видимость у них не слишком хорошая. Зато помогают от яркого солнца.

Шайбы, значки, брелоки, кружки.

Цена: € 10, € 10, € 8, € 17.

Больше всего раскупают мелочёвку. Что обычно просят друзья и родственники? Магниты, брелоки, а с хоккея ещё и шайбы. Всё это есть в сувенирном магазине прямо рядом с ареной в Кёльне. Прямо у кассового аппарата, не промахнётесь. За шайбу придётся заплатить € 10, за значок столько же, брелок обойдётся вам в € 8, а кружка в € 17.