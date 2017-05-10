«Коньком по шее — разве так можно?» Реакция Америки на старт ЧМ
За океаном не слишком пристально следят за событиями ЧМ-2017, но
кое-какие моменты турнира и там вызвали весьма бурную реакцию.
В Филадельфии следят за Проворовым
Филадельфийское издание Courier
«Проворов не ударился в “стену новичка” в своём первом сезоне в НХЛ. Он стал одним из пяти хоккеистов клуба, кто сыграл все 82 матча регулярного чемпионата, и в этом году он снова будет играть много. Год назад он провёл 89 встреч, включая “регулярку” и
«Эта страна впервые с 1951 года принимает чемпионат мира, но сборная Франции менее 10 лет играет на самом высоком уровне. Большую часть своей истории французы выступали крайне неудачно, но в 2007 году победили Эстонию, Польшу и Нидерланды, выйдя в дивизион А. Из года в год Франции удавалось избежать вылета, а в 2013-м году эта команда сделала невозможное, обыграв Россию (2:1), а на следующий год досталось и канадцам, проигравшим по буллитам», — отмечает New York Times.
Не остался без внимания и поступок Беллемара после матча с Финляндией, когда форвард «Флайерз» отдал приз лучшего игрока матча, который получил от организаторов, вратарю Флориану Арди, отразившему больше 40 бросков. «На международном уровне редко можно увидеть подобные отказы. Беллемар с видимым огорчением принял новенькие часы Tissot, да и весь стадион был в недоумении. Арди сопротивлялся, но Беллемару удалось наругать его так, чтобы тот в итоге подъехал и взял приз. 32-летний вратарь в тот вечер стал частичкой истории Франции», — так охарактеризовал этот момент журналист Yahoo Sports Джастин Катберт.
Канадская «Тройка малышей» и 18-летний американец Келлер
Канадские издания ожидаемо делают акцент на освещении своей сборной, охотно отмечая, что пока сборная Канады идёт без поражений. Звено молодых талантов, которое у канадцев составляют Митч Марнер, Брэйден Пойнт и Трэвис Конечны, журналисты прозвали The Kid Line — «тройка малышей». «Эти парни показывают впечатляющую “химию”, хотя ещё только начало турнира. Очень хорошо выглядит и Натан Маккиннон, который сам признал, что в
А вот авторитетный журнал The Hockey News подошёл к оценке событий чемпионата мира с классических североамериканских позиций, не забыв отметить, что главные хоккейные события происходят не в Париже и Кёльне.
«Канада, конечно, будет стараться завоевать свои третьи подряд золотые медали. Учитывая, что правильный международный турнир с участием лучших из лучших проходил в сентябре, то к нынешним играм у болельщиков не такой серьёзный аппетит. В Северной Америке его традиционно затмевает
Не вполне согласен с такой оценкой американской команды Кевин Аллен из USA Today. «Нападающий Клейтон Келлер — самый молодой игрок чемпионата мира, но его способность ослеплять своим талантом уже известна. Несколько месяцев назад он выиграл молодёжный чемпионат, а в недавнем матче с датчанами сделал
«Коньком по шее — разве так можно?»
Особого внимания заокеанских журналистов удостоился скандальный эпизод в матче между сборными Словении и Швейцарии, который был сыгран в субботу. Нападающий словенцев Жига Еглич попытался ударить коньком в шею форварда соперников Томаса Рюфенахта, за что получил два матча дисквалификации от дисциплинарного комитета ИИХФ.
«Это же очень опасная игра, которая могла закончиться ужасной травмой! К счастью, ничего страшного не случилось, но Егличу надо осознать последствия своих действий. К примеру, НХЛ уделяет больше внимание безопасности своих игроков, особенно когда дело доходит до ударов в голову. Но я полагаю, что лига дала бы куда более суровое наказание, если бы увидела, что
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