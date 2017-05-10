Хоккеист «Магнитки» Крис Ли сообщил, что 11 мая дебютирует за сборную Канады на ЧМ

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Ли 4 мая был внесен в заявку сборной Канады на чемпионат мира по хоккею 2017 года, но чуть позже фамилия защитника «Металлурга» исчезла из заявки, опубликованной на сайте канадской федерации. На проходящем в Кельне и Париже чемпионате мира канадцы выиграли три стартовые встречи и в ближайшем матче сыграют в группе В с командой Франции. Игра состоится 11 мая в Париже и начнется в 21:15 мск.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа B, 11.05.2017, 21:15 -:- Канада Франция

«Штаб сборной Канады внес меня в заявку на чемпионат мира, и завтра я проведу первый матч на турнире против французов. Это на самом деле безумная история, я счастлив, что нахожусь здесь. Я никогда не играл за сборную даже на юниорском уровне, если не считать двух Кубков Германии», — сказал Ли.