Хоккеист «Магнитки» Крис Ли сообщил, что 11 мая дебютирует за сборную Канады на ЧМ
ПАРИЖ, 10 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли сообщил агентству «Р-Спорт», что 11 мая дебютирует за сборную Канады по хоккею на чемпионате мира.
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Ли 4 мая был внесен в заявку сборной Канады на чемпионат мира по хоккею 2017 года, но чуть позже фамилия защитника «Металлурга» исчезла из заявки, опубликованной на сайте канадской федерации. На проходящем в Кельне и Париже чемпионате мира канадцы выиграли три стартовые встречи и в ближайшем матче сыграют в группе В с командой Франции. Игра состоится 11 мая в Париже и начнется в 21:15 мск.
«Штаб сборной Канады внес меня в заявку на чемпионат мира, и завтра я проведу первый матч на турнире против французов. Это на самом деле безумная история, я счастлив, что нахожусь здесь. Я никогда не играл за сборную даже на юниорском уровне, если не считать двух Кубков Германии», — сказал Ли.
Ли в минувшем сезоне в составе «Магнитки» вышел на лед в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 65 очков (14 шайб и 51 передача). В 18 матчах
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