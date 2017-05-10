Тарасенко не приедет на ЧМ-2017 вне зависимости от необходимости в операции
КЕЛЬН, 10 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не приедет в расположение сборной России на ЧМ-2017 даже после того, как необходимость в операции не подтвердилась, сообщили журналистам в пресс-службе российской национальной команды.
Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже и завершится 21 мая. «Сент-Луис» в воскресенье выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, уступив «Нэшвиллу» (2−4) в серии второго раунда
«К сожалению, состояние здоровья Владимира Тарасенко после
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