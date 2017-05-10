Тарасенко не приедет на ЧМ-2017 вне зависимости от необходимости в операции

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже и завершится 21 мая. «Сент-Луис» в воскресенье выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, уступив «Нэшвиллу» (2−4) в серии второго раунда плей-офф. На следующий день главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, со ссылкой на агента, что Тарасенко потребуется операция, поэтому он не приедет на ЧМ-2017. Однако позже генменеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг опроверг необходимость операции для хоккеиста.