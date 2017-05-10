Артемий Панарин возглавляет медиарейтинг хоккеистов сборной России на чемпионате мира

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На групповом этапе чемпионата мира-2017, который проходит в Кельне и Париже, сборная России на данный момент одержала три победы в трех играх, в следующем матче 11 мая российские хоккеисты сыграют с командой Дании. Панарин стал автором победного буллита в матче со шведами (2:1) и оформил дубль и отдал две передачи в игре со сборной Италии (победа россиян — 10:1). На его счету также 4 результативные передачи в победном матче со сборной Германии (6:3).

Также в соцсетях цитировали высказывание Панарина «Дрожь пробирает, когда вспоминаешь о погибших во время ВОВ» после возложениями игроками сборной цветов у памятника погибшим во время Великой Отечественной войны в немецком городе Зигбург.

Рейтинг построен по количеству упоминаний в соцмедиа хоккеистов национальной сборной России на чемпионате мира. Пользователи социальных сетей в период исследования 5—10 мая упоминали Панарина 13,5 тысячи раз. В первую тройку медиарейтинга также попали нападающие Сергей Андронов и Никита Кучеров.

Топ-10 рейтинга хоккеистов сборной России выглядит следующим образом:

1. Артемий Панарин — 13,5 тысячи упоминаний;.

2. Сергей Андронов — 10,6;.

3. Никита Кучеров — 9,3;.

4. Сергей Мозякин — 8,9;.

5. Сергей Плотников — 7,9;.

6. Вадим Шипачев — 6,6;.

7. Никита Гусев — 6,4;.

8. Андрей Василевский — 6,3;.

9. Евгений Дадонов — 6,1;.

10. Владислав Наместников — 4,5.