Артемий Панарин возглавляет медиарейтинг хоккеистов сборной России на чемпионате мира
МОСКВА, 10 мая —
Р-Спорт. Нападающий Артемий Панарин возглавляет медиарейтинг хоккеистов сборной России на чемпионате мира 2017 года, подготовленный специально для агентства «Р-Спорт» компанией «Медиалогия».
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На групповом этапе чемпионата мира-2017, который проходит в Кельне и Париже, сборная России на данный момент одержала три победы в трех играх, в следующем матче 11 мая российские хоккеисты сыграют с командой Дании. Панарин стал автором победного буллита в матче со шведами (2:1) и оформил дубль и отдал две передачи в игре со сборной Италии (победа россиян — 10:1). На его счету также 4 результативные передачи в победном матче со сборной Германии (6:3).
Также в соцсетях цитировали высказывание Панарина «Дрожь пробирает, когда вспоминаешь о погибших во время ВОВ» после возложениями игроками сборной цветов у памятника погибшим во время Великой Отечественной войны в немецком городе Зигбург.
Рейтинг построен по количеству упоминаний в соцмедиа хоккеистов национальной сборной России на чемпионате мира. Пользователи социальных сетей в период исследования
Топ-10 рейтинга хоккеистов сборной России выглядит следующим образом:
1. Артемий Панарин — 13,5 тысячи упоминаний;.
2. Сергей Андронов — 10,6;.
3. Никита Кучеров — 9,3;.
4. Сергей Мозякин — 8,9;.
5. Сергей Плотников — 7,9;.
6. Вадим Шипачев — 6,6;.
7. Никита Гусев — 6,4;.
8. Андрей Василевский — 6,3;.
9. Евгений Дадонов — 6,1;.
10. Владислав Наместников — 4,5.
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