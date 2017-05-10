Вопрос о дальнейшем участии хоккеиста Мозякина на ЧМ решится в ближайшие дни

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
17:15 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
17:15 не начался США
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29696102/
10 мая 2017, 16:45 | ТАСС

Вопрос о дальнейшем участии хоккеиста Мозякина на ЧМ решится в ближайшие дни

КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение о дальнейшем участии форварда сборной России Сергея Мозякина на чемпионате мира будет принято в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Федерации хоккея России, которое поступило в распоряжение ТАСС.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

Мозякин получил повреждение в понедельник в матче против сборной Германии (6:3). Позднее появилась информация, что подозрение на сотрясение мозга у капитана сборной России не подтвердилось. Ранее сообщалось, что решение о его дальнейшем участии на турнире должно быть принято после повторного обследования 10 мая.

«Состояние здоровья капитана национальной сборной Сергея Мозякина находится под бдительным контролем врачей. Чувствует себя Сергей значительно лучше. Вопрос о его участии в следующих матчах будет решен в ближайшие дни», — говорится в заявлении.

Следующий матч на чемпионате мира россияне проведут 11 мая против команды Дании.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
8 Мая, 17:15 Зрители 18734 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Германия 3:6
(0:3, 0:2, 3:1)
Россия
Главные тренеры
Марко Штурм Олег Знарок
Вратари
Томас Грайсс Андрей Василевский
1-й период
Вадим Шипачев (Е. Дадонов, А. Панарин) 01:04
04:42 Патрик Раймер
Артемий Панарин 08:54
13:27 Патрик Хагер
13:27 Патрик Хагер
Сергей Плотников 13:27
Вадим Шипачев (Н. Гусев, А. Панарин) 17:10
Сергей Плотников (И. Проворов, Вик. Антипин) 18:15
Артем Зуб 19:17
2-й период
30:16 Ясин Элиц
Никита Гусев (Ант. Белов, А. Панарин) 31:10
Никита Кучеров 35:16
Андрей Миронов 38:11
3-й период
45:53 Брокс Мацек (М. Мюллер, Д. Зайденберг)
Вадим Шипачев 46:29
Сергей Плотников 48:02
48:34 Филип Гогулла (К. Эрхофф, Д. Кахун)
Никита Кучеров (А. Панарин) 51:40
59:10 Фредерик Тиффельс (М. Кинк, Д. Зайденберг)
Статистика
29 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Артемий Панарин возглавляет медиарейтинг хоккеистов сборной России на чемпионате мира

Артемий Панарин возглавляет медиарейтинг хоккеистов сборной России на чемпионате мира

МОСКВА, 10 мая — Р-Спорт. Нападающий Артемий Панарин возглавляет медиарейтинг хоккеистов сборной России на чемпионате мира 2017 года, подготовленный специально для агентства «Р-Спорт» компанией «Медиалогия».
Еще 7 новостей   Все новости
10 мая

Лукин: МПК и ПКР достигли сближения позиций по ряду пунктов дорожной карты

Вопрос о дальнейшем участии хоккеиста Мозякина на ЧМ решится в ближайшие дни

Футболист "Локомотива" Лоськов выйдет на поле в матче с "Оренбургом"
Викторина
Певица Пелагея является женой именно этого хоккеиста.