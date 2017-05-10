Вопрос о дальнейшем участии хоккеиста Мозякина на ЧМ решится в ближайшие дни

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Мозякин получил повреждение в понедельник в матче против сборной Германии (6:3). Позднее появилась информация, что подозрение на сотрясение мозга у капитана сборной России не подтвердилось. Ранее сообщалось, что решение о его дальнейшем участии на турнире должно быть принято после повторного обследования 10 мая.

«Состояние здоровья капитана национальной сборной Сергея Мозякина находится под бдительным контролем врачей. Чувствует себя Сергей значительно лучше. Вопрос о его участии в следующих матчах будет решен в ближайшие дни», — говорится в заявлении.

Следующий матч на чемпионате мира россияне проведут 11 мая против команды Дании.