Вопрос о дальнейшем участии хоккеиста Мозякина на ЧМ решится в ближайшие дни
КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение о дальнейшем участии форварда сборной России Сергея Мозякина на чемпионате мира будет принято в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении
пресс-службы Федерации хоккея России, которое поступило в распоряжение ТАСС.
Мозякин получил повреждение в понедельник в матче против сборной Германии (6:3). Позднее появилась информация, что подозрение на сотрясение мозга у капитана сборной России не подтвердилось. Ранее сообщалось, что решение о его дальнейшем участии на турнире должно быть принято после повторного обследования 10 мая.
«Состояние здоровья капитана национальной сборной Сергея Мозякина находится под бдительным контролем врачей. Чувствует себя Сергей значительно лучше. Вопрос о его участии в следующих матчах будет решен в ближайшие дни», — говорится в заявлении.
Следующий матч на чемпионате мира россияне проведут 11 мая против команды Дании.
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|8 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа A
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Главные тренеры
|Марко Штурм
|Олег Знарок
Вратари
|Томас Грайсс
|Андрей Василевский
|1-й период
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов, А. Панарин)
|01:04
|04:42
|Патрик Раймер
|Артемий Панарин
|08:54
|13:27
|Патрик Хагер
|13:27
|Патрик Хагер
|Сергей Плотников
|13:27
|Вадим Шипачев (Н. Гусев, А. Панарин)
|17:10
|Сергей Плотников (И. Проворов, Вик. Антипин)
|18:15
|Артем Зуб
|19:17
|2-й период
|30:16
|Ясин Элиц
|Никита Гусев (Ант. Белов, А. Панарин)
|31:10
|Никита Кучеров
|35:16
|Андрей Миронов
|38:11
|3-й период
|45:53
|Брокс Мацек (М. Мюллер, Д. Зайденберг)
|Вадим Шипачев
|46:29
|Сергей Плотников
|48:02
|48:34
|Филип Гогулла (К. Эрхофф, Д. Кахун)
|Никита Кучеров (А. Панарин)
|51:40
|59:10
|Фредерик Тиффельс (М. Кинк, Д. Зайденберг)
Статистика
|29
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол