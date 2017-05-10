ЧМ-2017: сборная Финляндии дозаявила вратаря Ортио и форварда Саллинена

В сезоне-2016/17 Ортио выступал в Швеции за «Шеллефтео». В регулярном чемпионате он провёл 42 матча, попустил 2,20 гола в среднем за матч и отразил 91,9% бросков. В плей-офф на счету вратаря 7 матчей — 2,12 пропущенных шайбы в среднем за матч и 93,3% отражённых бросков.

Саллинен провёл сезон-2016/17 в КХЛ в составе «Куньлуня» и «Нефтехимика». Он набрал суммарно 13 очков в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В двух матчах плей-офф игрок очков не заработал.

Финны на групповом этапе ЧМ-2017 одолели белорусов, были разгромлены французами и уступили чехам по буллитам.