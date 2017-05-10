Йонссон: Хоккеист «Вашингтона» Эллер не приедет в сборную Дании на ЧМ
КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Ларс Эллер не сыграет за сборную Дании на чемпионате мира, даже если его клуб проиграет в решающем матче второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбургу». Об этом ТАСС сообщил тренер сборной Дании Томас Йонссон.
«Вашингтон» и «Питтсбург» сыграют в ночь на четверг, счет в серии — 3−3.
«Он не приедет, даже если “Вашингтон” проиграет, он не сможет приехать в Германию раньше
В составе датчан выступает только один игрок из НХЛ — это нападающий «Виннипега» Николай Элерс. Команда занимает предпоследнее место в группе А, набрав в трех матчах два очка. Сборная Дании сыграет 11 мая против команды России, а также Германии (12 мая), Швеции (14 мая) и Италии (15 мая).
В случае, если датчане займут в группе А на предварительном этапе последнее место, они не вылетят из элиты, поскольку страна примет следующее мировое первенство.
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