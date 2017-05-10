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Ну вот за спиной у всех команд по три сыгранных матч. Считай, половина группового этапа. Можно прикинуть — кто как стартовал и на что в принципе рассчитывает на чемпионате мира.

Кто очень приятно удивил, а кто с треском провалился.

1. Латвия пока непобедима.

Это действительно выдающийся результат латвийской команды, который предсказать заранее было просто невозможно. Но три матча — три победы. И именно латыши сейчас возглавляют турнирную таблицу группы «А».

Пусть соперники у них были пока не самые сильные. Датчане повержены со счетом 0:3, итальянцы — 1:2, а словаки — 1:3. Но эти результаты говорят о том, что у прибалтийской команды все в порядке с обороной и игровой дисциплиной.

Сейчас ей предстоят куда более убойные поединки — с Россией, Швецией и США. Но и сделанного на старте задела может хватить в итоге для выхода в плей-офф.

2. Белоруссия вообще с нулем.

Мне заранее жалко игроков белорусской команды. Представляю, с какой критикой обрушится на них президент страны Александр Лукашенко, который в последнее время очень недоволен состоянием хоккея в стране.

Деньги-то в развитие этого вида спорта в Белоруссии вложены немалые. А отдачи нет! Наоборот, результаты на международной арене резко пошли вниз.

Лукашенко еще любит сравнивать успехи белорусских хоккеистов с латвийскими… Логика понятна — две бывшие республики СССР имеют достойное хоккейное прошлое. И вот тут как назло такой резкий контраст!

И доказывай теперь, что проиграли белорусы лидерам группы. Финнам (2:3), чехам (1:6), канадцам (0:6). В принципе еще можно попытаться все перевернуть….

Но сделать это будет крайне трудно. Потому что за выход в плей-офф в Париже претендуют еще и швейцарцы, и хозяева площадки французы, которые уже успели пощипать фаворитов.

3. Финны повторят фиаско на МЧМ?

Для сборной Суоми нынешний год просто провальный по сравнению с предыдущим.

На молодежный чемпионат мира финны вышли в ранге действующего чемпиона и… Даже в плей-офф, куда попадает 8 из 10 команд пробиться не смогли. Боролись за выживание в элите.

На взрослом ЧМ-2016 в Москве финны тоже дошли до битвы за «золото» с канадцами. Но вот сейчас прошлогодний финалист начал турнир из рук вон плохо и находится только на шестом месте в группе.

Единственная победа над белорусами добыта с большим трудом — 3:2. А вот два других результата говорят о том, что сборная Суоми к турниру не готова.

1:5 влететь французам! Это что такое вообще? Несолидно.

И ладно это был бы один случай из ряда вон. Следующий матч — против чехов — финны начали ударно, повели 3:0. И удерживали это преимущество до 48-й минуты встречи. Но пропустив гол в меньшинстве тут же рассыпались. И в итоге проиграли по буллитам 3:4.

Неужели и тут мимо плей-офф? Похоже на то.

4. Сборная Словакии деградирует.

Еще хуже дела у сборной Словакии. Похоже, хоккей в этой стране постепенно деградирует. Так, недавнему финалисту (ЧМ-2012) и чемпиону мира-2002 можно и с элитным дивизионом распрощаться.

Пока ни одной победы в основное время. При том, что с фаворитами группы эта команда пока не встречалась. Словаки уступили латышам в основное время — 1:3, датчанам по буллитам — 3:4. И даже итальянцам на 58-й минуте еще проигрывали — 1:2, но сумели сравнять счет, сняв вратаря, и вырвали победу в овертайме.

Что же будет, когда против словаков на лед выйдут сборные России, Швеции, США?

У некогда мощной команды сейчас ни одного игрока НХЛ в составе. Да и из КХЛ всего один — защитник МихалЧайковски из «Автомобилиста». Ну, а с игроками из лиг «третьего сорта» на успех на ЧМ рассчитывать трудно.

5. Россия и Канада на своем уровне.

Ну и в заключение скажу о двух главных фаворитах любого турнира — сборных России и Канады. Пока оба лидера двигаются по турниру без сбоев. Три матча — три победы.

При этом россияне активнее громят слабачков, а канадцы более уверенно побеждают сильных соперников. В зачет «кленовым» — победа над чехами — 4:1. И я просто не вижу, кто может канадцам помешать удержать первое место в группе «В».

Наша сборная выиграла у шведов только по буллитам, в остальном матч был равный. Но шведы также в борьбе проиграли и американцам, причем, в основное время. Так что в группе «А» многое решит очная ставка Россия — США.

Однако пока есть основания надеяться, что мы все же увидим на ЧМ финал мечты Россия — Канада. И посмотрим, что изменилось в этом культовом противостоянии за два года.