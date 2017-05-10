Хуже всех словаки и белорусы. Россия и Канада — на уровне! Первые итоги ЧМ-2017
Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко — о старте национальных команд на чемпионате мира в Кельне и Париже.
Ну вот за спиной у всех команд по три сыгранных матч. Считай, половина группового этапа. Можно прикинуть — кто как стартовал и на что в принципе рассчитывает на чемпионате мира.
Кто очень приятно удивил, а кто с треском провалился.
1. Латвия пока непобедима.
Это действительно выдающийся результат латвийской команды, который предсказать заранее было просто невозможно. Но три матча — три победы. И именно латыши сейчас возглавляют турнирную таблицу группы «А».
Пусть соперники у них были пока не самые сильные. Датчане повержены со счетом 0:3, итальянцы — 1:2, а словаки — 1:3. Но эти результаты говорят о том, что у прибалтийской команды все в порядке с обороной и игровой дисциплиной.
Сейчас ей предстоят куда более убойные поединки — с Россией, Швецией и США. Но и сделанного на старте задела может хватить в итоге для выхода в
2. Белоруссия вообще с нулем.
Мне заранее жалко игроков белорусской команды. Представляю, с какой критикой обрушится на них президент страны Александр Лукашенко, который в последнее время очень недоволен состоянием хоккея в стране.
Лукашенко еще любит сравнивать успехи белорусских хоккеистов с латвийскими… Логика понятна — две бывшие республики СССР имеют достойное хоккейное прошлое. И вот тут как назло такой резкий контраст!
И доказывай теперь, что проиграли белорусы лидерам группы. Финнам (2:3), чехам (1:6), канадцам (0:6). В принципе еще можно попытаться все перевернуть….
Но сделать это будет крайне трудно. Потому что за выход в
3. Финны повторят фиаско на МЧМ?
Для сборной Суоми нынешний год просто провальный по сравнению с предыдущим.
На молодежный чемпионат мира финны вышли в ранге действующего чемпиона и… Даже в
На взрослом ЧМ-2016 в Москве финны тоже дошли до битвы за «золото» с канадцами. Но вот сейчас прошлогодний финалист начал турнир из рук вон плохо и находится только на шестом месте в группе.
Единственная победа над белорусами добыта с большим трудом — 3:2. А вот два других результата говорят о том, что сборная Суоми к турниру не готова.
1:5 влететь французам! Это что такое вообще? Несолидно.
И ладно это был бы один случай из ряда вон. Следующий матч — против чехов — финны начали ударно, повели 3:0. И удерживали это преимущество до 48-й минуты встречи. Но пропустив гол в меньшинстве тут же рассыпались. И в итоге проиграли по буллитам 3:4.
Неужели и тут мимо
4. Сборная Словакии деградирует.
Еще хуже дела у сборной Словакии. Похоже, хоккей в этой стране постепенно деградирует. Так, недавнему финалисту (ЧМ-2012) и чемпиону мира-2002 можно и с элитным дивизионом распрощаться.
Пока ни одной победы в основное время. При том, что с фаворитами группы эта команда пока не встречалась. Словаки уступили латышам в основное время — 1:3, датчанам по буллитам — 3:4. И даже итальянцам на 58-й минуте еще проигрывали — 1:2, но сумели сравнять счет, сняв вратаря, и вырвали победу в овертайме.
Что же будет, когда против словаков на лед выйдут сборные России, Швеции, США?
У некогда мощной команды сейчас ни одного игрока НХЛ в составе. Да и из КХЛ всего один — защитник МихалЧайковски из «Автомобилиста». Ну, а с игроками из лиг «третьего сорта» на успех на ЧМ рассчитывать трудно.
5. Россия и Канада на своем уровне.
Ну и в заключение скажу о двух главных фаворитах любого турнира — сборных России и Канады. Пока оба лидера двигаются по турниру без сбоев. Три матча — три победы.
При этом россияне активнее громят слабачков, а канадцы более уверенно побеждают сильных соперников. В зачет «кленовым» — победа над чехами — 4:1. И я просто не вижу, кто может канадцам помешать удержать первое место в группе «В».
Наша сборная выиграла у шведов только по буллитам, в остальном матч был равный. Но шведы также в борьбе проиграли и американцам, причем, в основное время. Так что в группе «А» многое решит очная ставка Россия — США.
Однако пока есть основания надеяться, что мы все же увидим на ЧМ финал мечты Россия — Канада. И посмотрим, что изменилось в этом культовом противостоянии за два года.
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