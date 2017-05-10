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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
17:15 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
17:15 не начался США
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29694159/
10 мая 2017, 14:48 | Р-Спорт

Да Коста: Французы — не хоккеисты РФ, каждую победу будут праздновать как золото ЧМ

ПАРИЖ, 10 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Удивляться тому, как французы празднуют победы над финнами и швейцарцами в матчах чемпионата мира по хоккею, бессмысленно, для команды важна каждая победа на таком уровне, тем более что турнир проходит в Париже, заявил агентству «Р-Спорт» форвард французов Стефан Да Коста.

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© РИА "Новости"

Сборная Франции во вторник со счетом 4:3 в серии буллитов победила команду Швейцарии в матче чемпионата мира по хоккею, проходящего с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. После трех туров французы занимают четвертое место в своей группе, набрав пять очков. Да Коста забил четыре гола в двух матчах и в списке лучших снайперов уступает только канадцу Нэйтану Маккиннону (5).

«Не нужно удивляться тому, что мы радовались победе над швейцарцами так, будто выиграли золото. Знаете, мы же не сборная России, для нас каждая победа на чемпионате мира — это событие, и мы не собираемся сдерживать себя. Тем более что победили мы действительно хорошие команды — финнов и швейцарцев. Мы дважды уступали по ходу игры с командой Швейцарии, но вырвали нужную нам победу. То, как мы радовались ей — это абсолютно нормально», — сказал Да Коста.

«Первая игра турнира против норвежцев (2:3) у нас не получилась. Не знаю, в давлении ли дело или нет, но мы играли не так уверенно, как следующие два матча. Наверное, это давление от того, что играем в Париже, плюс то, что в команде много молодых ребят. Я пропустил матч с финнами, потому что заболел, пришлось поехать в больницу, но теперь со мной все хорошо», — отметил он.

Матч сборных Франции и Швейцарии посетили 6747 зрителей. «Все было нормально, атмосфера на игре все равно отличная. А на предыдущей игре с финнами вообще было 11 тысяч человек», — добавил хоккеист сборной Франции.
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