Сборная Франции во вторник со счетом 4:3 в серии буллитов победила команду Швейцарии в матче чемпионата мира по хоккею, проходящего с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. После трех туров французы занимают четвертое место в своей группе, набрав пять очков. Да Коста забил четыре гола в двух матчах и в списке лучших снайперов уступает только канадцу Нэйтану Маккиннону (5).

«Не нужно удивляться тому, что мы радовались победе над швейцарцами так, будто выиграли золото. Знаете, мы же не сборная России, для нас каждая победа на чемпионате мира — это событие, и мы не собираемся сдерживать себя. Тем более что победили мы действительно хорошие команды — финнов и швейцарцев. Мы дважды уступали по ходу игры с командой Швейцарии, но вырвали нужную нам победу. То, как мы радовались ей — это абсолютно нормально», — сказал Да Коста.

«Первая игра турнира против норвежцев (2:3) у нас не получилась. Не знаю, в давлении ли дело или нет, но мы играли не так уверенно, как следующие два матча. Наверное, это давление от того, что играем в Париже, плюс то, что в команде много молодых ребят. Я пропустил матч с финнами, потому что заболел, пришлось поехать в больницу, но теперь со мной все хорошо», — отметил он.

Матч сборных Франции и Швейцарии посетили 6747 зрителей. «Все было нормально, атмосфера на игре все равно отличная. А на предыдущей игре с финнами вообще было 11 тысяч человек», — добавил хоккеист сборной Франции.