Испорченный телефон. Зачем Знарок сказал про операцию Тарасенко?
Вопреки словам Олега Знарка, форварду «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко не нужна операция. Зачем тренер сборной ввёл всех в заблуждение?
Не стоит удивляться недомолвкам вокруг сборной России. Уже не первый год одним из основных способов связи для нашей национальной команды является испорченный телефон. Всё идёт сверху. Олег Знарок — чуть ли не единственный тренер на чемпионате мира, который не говорит
Не исключаем, что «эй, очкарик», брошенное Знарком в адрес руководителя
Новый выпуск сериала «испорченный телефон сборной России» касается одного из сильнейших правых крайних мирового хоккея. Владимир Тарасенко не смог вывести свой «Сент-Луис» в следующий раунд, тем самым освободившись для выступления на чемпионате мира. Но не прошло и суток с момента вылета «блюзменов» из розыгрыша Кубка Стэнли, как Знарок заявил: Тарасенко в Кёльн не приедет, в
В России известию об операции Тарасенко, конечно, огорчились, но особенно не удивились. Володя из той когорты игроков, что неукоснительно следуют правилу «в
Впрочем, первые несостыковки начались ещё до того, как заявление главного тренера сборной России об операции перевели в одной из газет
На новость об операции Тарасенко за океаном среагировали моментально. Там привыкли получать информацию из первых рук, и сильно удивились, узнав о травме, переведя слова Знарка. Надо понимать, что Владимир —
Майк Льют, представляющий интересы Тарасенко в НХЛ, настаивает прежде всего на усталости нашего форварда после длинного и тяжёлого сезона. Сам Владимир о травме говорит уклончиво, а своё неважное состояние связывает с вылетом «Сент-Луиса». Всё это указывает на то, что нападающему, который мог бы серьёзно усилить сборную России на чемпионате мира, нужен отдых, чтобы залечить накопившиеся болячки. Об операции речь не идёт. Так зачем Знарок вносил смуту, расшевелив тем самым заокеанский муравейник?
Все те многочисленные истории, которые были между Знарком и «сборниками», заставляют со скепсисом относиться к формулировкам. Чего только стоит история взаимоотношений главного тренера сборной России с Александром Радуловым. Знарок с недоверием относился к причинам, по которым
На первый взгляд, в историях Тарасенко и Якупов немало общего. Выступают они за один клуб, и там и там замешаны агенты, а яблоком раздора как тогда, так и сейчас становилась травма. Вот только ставить равенство между двумя ситуациями вряд ли стоит. Прежде всего потому что Тарасенко травму никто не придумывал, а лишь исказили её тяжесть. К тому же, в отличие от Якупова, его не вызывали в расположение сборной и не отказывались от него в последний момент. Да и Дементьев не спешит лезть на рожон, вступая в конфронтацию с первыми лицами нашего хоккея. Чего не скажешь о Ларионове, который нередко напоминает Дон Кихота, сражающегося с ветряными мельницами.
Если с головой окунуться в теорию заговора, можно подумать, что вся эта история — не что иное, как продуманная подготовка места для трио из «Вашингтона». К тому моменту, когда Тарасенко вылетел из Кубка Стэнли, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов ещё продолжали битву с «Питтсбургом». Объявить о вызове Тарасенко — значит закрыть дорогу в Кёльн
Дмитрий Ерыкалов
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