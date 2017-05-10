Испорченный телефон. Зачем Знарок сказал про операцию Тарасенко?

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
17:15 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
17:15 не начался США
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29694119/
10 мая 2017, 14:53 | Чемпионат.com

Испорченный телефон. Зачем Знарок сказал про операцию Тарасенко?

Вопреки словам Олега Знарка, форварду «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко не нужна операция. Зачем тренер сборной ввёл всех в заблуждение?

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© AP 2017

Не стоит удивляться недомолвкам вокруг сборной России. Уже не первый год одним из основных способов связи для нашей национальной команды является испорченный телефон. Всё идёт сверху. Олег Знарок — чуть ли не единственный тренер на чемпионате мира, который не говорит по-английски и приходит на пресс-конференции с переводчиком. Трудности перевода и всякого рода искажения в данном случае неизбежны.

Не исключаем, что «эй, очкарик», брошенное Знарком в адрес руководителя пресс-службы ИИХФ, который мешал российским журналистам, тот воспринял как комплимент. Мол, хорошо работаешь, продолжай в том же духе. А помните, как Олег Валерьевич объяснял жест, показанный своему шведскому коллеге Рикарду Грёнборгу? Больное горло и никакого криминала. Жаль только, что ни разъярённый Грёнборг, ни дисциплинарный комитет чемпионата мира в Минске в эту теорию Знарка не поверили.

Новый выпуск сериала «испорченный телефон сборной России» касается одного из сильнейших правых крайних мирового хоккея. Владимир Тарасенко не смог вывести свой «Сент-Луис» в следующий раунд, тем самым освободившись для выступления на чемпионате мира. Но не прошло и суток с момента вылета «блюзменов» из розыгрыша Кубка Стэнли, как Знарок заявил: Тарасенко в Кёльн не приедет, в плей-офф он играл с травмой, а в ближайшее время сибиряку потребуется операция.

В России известию об операции Тарасенко, конечно, огорчились, но особенно не удивились. Володя из той когорты игроков, что неукоснительно следуют правилу «в плей-офф не играют только мёртвые». Он будет молча, стиснув зубы делать свою работу и тянуть команду за собой, даже если под амуницией спрятался целый букет болячек. Тем более что те, кто внимательно следил за «Сент-Луисом», отмечали некую скованность в движениях Тарасенко. В общем, обычный хоккейный бытовой героизм, ничего нового. Но стоило словам Знарка перелететь Атлантику, как началось самое интересное.

Впрочем, первые несостыковки начались ещё до того, как заявление главного тренера сборной России об операции перевели в одной из газет Сент-Луиса. Когда Знарок говорил о состоянии здоровья Тарасенко, то ссылался на агента игрока. Но стоило нам позвонить Алексею Дементьеву, как стало понятно: кто-то что-то недоговаривает. По его словам, конкретика должна была появиться только после полного медицинского обследования. Насколько нам известно, Дементьев в телефонном разговоре со Знарком только допустил возможность операции, но ни в коем случае не утверждал, что Тарасенко непременно нужно лечь под нож.

На новость об операции Тарасенко за океаном среагировали моментально. Там привыкли получать информацию из первых рук, и сильно удивились, узнав о травме, переведя слова Знарка. Надо понимать, что Владимир — франчайз-игрок для «Блюз» и элитный снайпер по меркам НХЛ. Любое изменение в статусе звезды, будь то новый контракт, свадьба или серьёзная травма, может отразиться на клубе и всей лиге. Отсюда и вал комментариев, которые дали все заинтересованные лица, начиная от генерального менеджера «Сент-Луиса» Дуга Армстронга и североамериканского агента Тарасенко, заканчивая самим игроком.

Майк Льют, представляющий интересы Тарасенко в НХЛ, настаивает прежде всего на усталости нашего форварда после длинного и тяжёлого сезона. Сам Владимир о травме говорит уклончиво, а своё неважное состояние связывает с вылетом «Сент-Луиса». Всё это указывает на то, что нападающему, который мог бы серьёзно усилить сборную России на чемпионате мира, нужен отдых, чтобы залечить накопившиеся болячки. Об операции речь не идёт. Так зачем Знарок вносил смуту, расшевелив тем самым заокеанский муравейник?

Все те многочисленные истории, которые были между Знарком и «сборниками», заставляют со скепсисом относиться к формулировкам. Чего только стоит история взаимоотношений главного тренера сборной России с Александром Радуловым. Знарок с недоверием относился к причинам, по которым экс-форвард ЦСКА не приезжал в национальную команду, и вызывал его даже с травмой. Кого-то тренерский штаб сборной заставлял играть на уколах, но самый резонансный случай был с Наилем Якуповым. Накануне прошлого чемпионата мира Знарок отцепил его из сборной, назвав в качестве причины травму, но сам игрок и его агент Игорь Ларионов выступили с опровержением.

На первый взгляд, в историях Тарасенко и Якупов немало общего. Выступают они за один клуб, и там и там замешаны агенты, а яблоком раздора как тогда, так и сейчас становилась травма. Вот только ставить равенство между двумя ситуациями вряд ли стоит. Прежде всего потому что Тарасенко травму никто не придумывал, а лишь исказили её тяжесть. К тому же, в отличие от Якупова, его не вызывали в расположение сборной и не отказывались от него в последний момент. Да и Дементьев не спешит лезть на рожон, вступая в конфронтацию с первыми лицами нашего хоккея. Чего не скажешь о Ларионове, который нередко напоминает Дон Кихота, сражающегося с ветряными мельницами.

Если с головой окунуться в теорию заговора, можно подумать, что вся эта история — не что иное, как продуманная подготовка места для трио из «Вашингтона». К тому моменту, когда Тарасенко вылетел из Кубка Стэнли, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов ещё продолжали битву с «Питтсбургом». Объявить о вызове Тарасенко — значит закрыть дорогу в Кёльн кому-то из «столичных» русских. Проще сказать об операции, необходимой лидеру «Блюз», тем самым сняв все вопросы о его кандидатуре. Впрочем, мы надеемся, что заявление Знарка — это вовсе не закулисные игры или попытка пустить пыль в глаза публике, а банальный испорченный телефон, в котором нет умысла.

Дмитрий Ерыкалов
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