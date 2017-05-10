Берглунд отказался ехать в сборную Швеции, Зибанеджад под сомнением

Как сообщает Espressen, не приедет в сборную Швеции и защитник «Блюз» Карл Гуннарсон, а возможность приглашения нападающего Алекса Стина, игравшего в плей-офф с травмой, даже не рассматривалась.

Кроме этого, под сомнением находится приезд нападающего «Рейнджерс» Мики Зибанеджада, у которого нет контракта на следующий сезон. «В настоящее время он чувствует себя опустошённым, к тому же ему предстоит заключать новый контракт в НХЛ», — сообщает издание. Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист пока не дал ответа относительно возможности игры за сборную Швеции на чемпионате мира.