В ночь со среды на четверг по московскому времени в столице США состоится решающий седьмой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Питтсбургом». В составах обеих команд выступают российские игроки. «СЭ» рассуждает о том, кто из них может пригодиться национальной сборной на чемпионате мира, проходящем в Германии и Франции.

В идеальном мире все четверо — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, представляющие «Кэпиталз», и Евгений Малкин из «Пингвинз» — без вопросов обязаны быть в составе. На Кубке мира перед стартом сезона наблюдалась именно такая картина. Сейчас ситуация несколько другая, поэтому попытаемся рассмотреть ее с учетом всех возможных подводных камней.

Дмитрий ОРЛОВ

Необходимость для сборной: высокая.

Слабейшая линия сборной в ее нынешнем составе — это оборона, где собрано очень много молодых и неопытных хоккеистов, еще не вышедших на пик своей карьеры. В матчах на выбывание данный фактор может сыграть против команды Олега Знарка. В такой ситуации приезд Дмитрия Орлова в случае вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли жизненно необходим. В нынешнем сезоне уроженец Новокузнецка прогрессирует на глазах и справедливо занимает место в первой паре «Кэпиталз».

У Орлова остаются проблемы в противоборствах с габаритными нападающими, что с учетом его собственного веса и роста полностью избежать нельзя. Однако в целом он в плей-офф со своими прямыми обязанностями справляется. В сборной Дмитрий наверняка получит возможность выходить в большинстве. Знарок прекрасно с ним знаком по совместной работе и на Кубке мира выпускал его в первой пятерке. Единственное возможное препятствие — истекающий контракт. Но Орлова раньше такая ситуация от приезда в сборную не останавливала.

Евгений КУЗНЕЦОВ

Необходимость для сборной: выше среднего.

С учетом того, что Кузнецов играет на дефицитной позиции центрального нападающего и показывает в плей-офф лучший для себя в нынешнем сезоне хоккей, то Знарок обязан отрывать его с руками и ногами. Если, конечно, появится такая возможность. Прямо сейчас Кузнецов напрашивается в звено к двум Никитам — Гусеву и Кучерову.

Далеко не факт, что он подойдет им стилистически, поскольку сам любит много возиться с шайбой, а не только играть на партнеров. Но Владислав Наместников пока выглядит не столь хорошо, чтобы пренебрегать возможностью усилить центральную ось нападающим «Вашингтона». Хорошему игроку место всегда найдется. Тем более что Кузнецов ощутимо прибавил при действиях в своей зоне.

Евгений МАЛКИН

Необходимость для сборной: средняя.

Малкин пропустил больше десятка игр в концовке регулярного чемпионата, поэтому может быть не до конца здоров. С учетом того, что отношения у него со Знарком скорее прохладные, чем сердечные, рваться изо всех сил в сборную не станет. Хотя если отталкиваться от формы Малкина, то он бы национальной команде пригодился. Очки он набирает как никто другой в текущем плей-офф.

В сборной ему будет не так просто найти место, ведь под него в тройке нужен как минимум один нападающий, действующий с оглядкой на свои ворота. Да и будет преступлением снижать атакующий потенциал Евгения указаниями отдавать всего себя обороне. На Кубке мира максимально реализовать возможности Малкина у тренеров сборной не получилось. Сейчас выбор игроков, способных сходу вписаться к нему в тройку, ограничен еще больше. Есть Сергей Мозякин, с которым у Малкина была прекрасная «химия» в «Магнитке» несколько лет назад. Но состояние капитана сборной после травмы, полученной в матче с немцами, остается не до конца ясным.

Александр ОВЕЧКИН

Необходимость для сборной: средняя.

Смотреть за тем, как Овечкин работает в роли «летающей болванки» в третьем звене «Вашингтона», больно. Но если «Вашингтон» пройдет дальше, то сам хоккеист будет рад такой «опале» и в будущих матчах Кубка Стэнли. В противном случае Знарку придется ломать голову над тем, куда поставить Александра. Рокировка от главного тренера «Кэпиталз» Барри Тротца тут может сыграть на руку. Сейчас Овечкин смотрится как идеальный форвард третьего звена, не забывая о действиях в обороне. Правда, опять же важен фактор Мозякина — если Сергей не сможет продолжить выступления на чемпионате мира, именно форвард «Кэпс» способен заменить его на позиции одного из левых нападающих.