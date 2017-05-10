Решение по МЧМ-2023, на который претендует Новосибирск, отложено на год

В декабре президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что решение по молодежному чемпионату мира 2023 года, на который претендует Новосибирск, будет принято на конгрессе IIHF в мае. Последний раз в России молодежный чемпионат мира проводился в 2013 году в Уфе.

«Решений по молодежному чемпионату мира 2023 года, на который претендует Новосибирск, в мае не будет, потому что мы еще не закончили работу с федерацией хоккея Канады по заключению контрактов на проведение будущих турниров. Думаю, хозяин молодежного чемпионата мира 2023 года будет определен через год на турнире в Дании, а в этом месяце будем выбирать только хозяина взрослого чемпионата мира 2021 года, за который поборются Финляндия и подавшие совместные заявки Белоруссия и Латвия», — сказал Фазель в разговоре с корреспондентом агентства.