Все датские игроки НХЛ согласились сыграть на ЧМ-2018, если их клубы завершат сезон

В НХЛ в текущем сезоне играли девять датских хоккеистов, из которых только один, защитник Николай Эллерс из «Виннипега», выступает на нынешнем чемпионате мира. В розыгрыше Кубка Стэнли на данный момент участвует только один датчанин — форвард «Вашингтона» Ларс Эллер.

«Да, игроки пообещали, что если они будут доступны и не будут играть к тому времени в НХЛ, то выступят за сборную в следующем году», — сказал Бах-Нильсен.

Руководитель хоккейного союза отказался говорить, будет ли возглавлять команду на следующем чемпионате мира нынешний главный тренер швед Янне Карлссон. «Вопрос по нему нужно задавать не мне — мы не можем загадывать настолько далеко», — отметил он.