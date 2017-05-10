Все датские игроки НХЛ согласились сыграть на ЧМ-2018, если их клубы завершат сезон
КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все датские игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), дали согласие сыграть на домашнем чемпионате мира, который пройдет в следующем году, если к тому времени их клубы завершат сезон. Об этом ТАСС рассказал член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), президент Датского хоккейного союза Хенрик
Бах-Нильсен.
В НХЛ в текущем сезоне играли девять датских хоккеистов, из которых только один, защитник Николай Эллерс из «Виннипега», выступает на нынешнем чемпионате мира. В розыгрыше Кубка Стэнли на данный момент участвует только один датчанин — форвард «Вашингтона» Ларс Эллер.
«Да, игроки пообещали, что если они будут доступны и не будут играть к тому времени в НХЛ, то выступят за сборную в следующем году», — сказал
Руководитель хоккейного союза отказался говорить, будет ли возглавлять команду на следующем чемпионате мира нынешний главный тренер швед Янне Карлссон. «Вопрос по нему нужно задавать не мне — мы не можем загадывать настолько далеко», — отметил он.
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