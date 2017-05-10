Вячеслав Буцаев: Россия намного превосходила Германию в классе

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«Прежде всего стоит отметить, что мы увидели уверенную игру нашей команды, — приводит «Газета.Ru» слова Буцаева. — Сборная России играла уверенно, держала шайбу, как всегда сильно и результативно сыграла в большинстве, поэтому уже в первом периоде, когда наша команда сумела забить три гола, вопрос о победителе был снят.

А дальнейшую игру россияне проводили на классе. Было видно, что наши хоккеисты намного превосходят соперника и в классе, и в организации игры, и во всех остальных компонентах. Наверное, только в третьем периоде, скажем так, потеряли концентрацию, за что и были наказаны.

Напомним, сборная России одержала три победы в трех матчах и занимает второе место в группе A, отставая на одно очко от Латвии.

В четверг Россия сыграет с Данией. Начало матча — 17:15 (мск).