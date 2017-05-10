Организаторы ЧМ-2018 хотят, чтобы хоккеисты Дании играли не в Копенгагене

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
17:15 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
17:15 не начался США
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29690887/
10 мая 2017, 11:13 | ТАСС

Организаторы ЧМ-2018 хотят, чтобы хоккеисты Дании играли не в Копенгагене

КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании планируют, что хозяева турнира будут играть на предварительном этапе не в Копенгагене, а в Хернинге. Об этом ТАСС рассказал член совета Международной федерации хоккея (IIHF), президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен.

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Мировое первенство в Дании пройдет с 4 по 20 мая 2018 года в Копенгагене и Хернинге. Арена в столице Дании вмещает 12,5 тысяч зрителей, в Хернинге — 12 тысяч.

«У организаторов турнира есть одно условие: Дания будет играть на второй арене, Швеция — на первой в Копенгагене. Посмотрим, каким будет рейтинг ИИХФ и какие группы будут сформированы, — сказал Бах-Нильсен. — Надеюсь, все билеты на матчи сборной Дании будут распроданы, на матчи команды Швеции тоже будет аншлаг, поскольку Копенгаген расположен в 15 км от Швеции. Также жду аншлагов на матчи от четвертьфиналов до финала».

По словам Баха-Нильсена, в Дании большой интерес к хоккею в свете чемпионата мира.

«В Кельне от нас присутствует 15 человек, которые получают опыт проведения подобного турнира, и нам необходимо понять, что мы можем улучшить. У нас готовы арены, гостиницы, решены прочие вопросы. Мы хотим принять у себя много болельщиков, в том числе из России. Мы уже выпустили лимитированное количество билетов на турнир, порядка 800 — они все были распроданы за четыре часа», — подчеркнул он.

Дания была выбрана организатором чемпионата мира в мае 2014 года на конгрессе в Минске. Датчане с убедительным перевесом (95:12) обошли заявку из Латвии.
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