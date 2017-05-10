Организаторы ЧМ-2018 хотят, чтобы хоккеисты Дании играли не в Копенгагене
КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании планируют, что хозяева турнира будут играть на предварительном этапе не в Копенгагене, а в Хернинге. Об этом ТАСС рассказал член совета Международной федерации хоккея (IIHF), президент Датского хоккейного союза Хенрик
Бах-Нильсен.
Мировое первенство в Дании пройдет с 4 по 20 мая 2018 года в Копенгагене и Хернинге. Арена в столице Дании вмещает 12,5 тысяч зрителей, в Хернинге — 12 тысяч.
«У организаторов турнира есть одно условие: Дания будет играть на второй арене, Швеция — на первой в Копенгагене. Посмотрим, каким будет рейтинг ИИХФ и какие группы будут сформированы, — сказал
По словам
«В Кельне от нас присутствует 15 человек, которые получают опыт проведения подобного турнира, и нам необходимо понять, что мы можем улучшить. У нас готовы арены, гостиницы, решены прочие вопросы. Мы хотим принять у себя много болельщиков, в том числе из России. Мы уже выпустили лимитированное количество билетов на турнир, порядка 800 — они все были распроданы за четыре часа», — подчеркнул он.
Дания была выбрана организатором чемпионата мира в мае 2014 года на конгрессе в Минске. Датчане с убедительным перевесом (95:12) обошли заявку из Латвии.
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