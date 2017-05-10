Четвертый матч на ЧМ белорусские хоккеисты проведут против Швейцарии
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня четвертый матч в группе В на чемпионате мира в Париже против Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч начнется на AccorHotels Arena в 17.15. Телеканал «Беларусь 1» проведет прямую трансляцию встречи. Ранее подопечные Дэйва Льюиса уступили Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канаде (0:6).
Встречей со Швейцарией белорусские хоккеисты открывают серию матчей на мировом форуме с менее рейтинговыми командами. Для выхода в
Швейцарцы также провели на турнире уже три матча и потерпели лишь одно поражение: 9 мая от Франции в серии буллитов 3:4. Ранее альпийская команда обыграла Словению 5:4 (по буллитам) и Норвегию (3:0). В группе В 9 мая также Норвегия была сильнее Словении — 5:1.
Турнирное положение: Канада — 9 очков (3 игры), Швейцария — 6 (3), Норвегия — 6 (3), Франция — 5 (3), Чехия — 5 (3), Финляндия — 4 (3), Словения — 1 (3), Беларусь — 0 (3).
В группе А, матчи которой проходят в Кельне, после трех туров первое место занимает сборная Латвии.
Турнирное положение: Латвия — 9 очков (3 игры), Россия — 8 (3), США — 6 (3), Швеция — 4 (3), Словакия — 3 (3), Германия — 3 (3), Дания — 2 (3), Италия — 1 (3).
В шестой день чемпионата мира состоятся матчи Италия — США (17.15), Швейцария — Беларусь (17.15), Словакия — Германия (21.15) и Финляндия — Словения (21.15).
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