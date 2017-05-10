Пашков: Василевский тренеров, похоже, прогнул, забрал у них слишком многое
Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил старт сборной России на ЧМ-2017.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Действующие бронзовые призёры выиграли три матча из трёх, набрав восемь очков из 9 возможных, разница шайб 18−5.
«Наша команда меня очень порадовала. Впервые после золотого Минска-2014 видим сборную, которая показывает ярко выраженный атакующий хоккей. Не видим тягомотины или позиционных атак, команда летит в нападение с места отбора шайбы, без прокатов. Для меня это большой и приятный сюрприз. Вызвал тревогу разве что третий период матча против Германии, когда наша команда просто выключилась. От нашей команды жду многого. Даже несмотря на то, что всё серьёзное начинается с четвертьфинала.
За Василевским слежу внимательно. В чисто игровом плане он готов, ошибок практически не допускает. Чувствуется, что опыта игры первым номером ему
Меня удивили чехи, которые по необъяснимым причинам не взяли на турнир Фурха и сделали ставку на Мразека. На мой взгляд, голкипер «Детройта» не сильней вратаря «Авангарда», о чем говорят восемь шайб, пропущенных Мразеком в трёх матчах. Да и провальный сезон «Детройта» тоже. Давно не видел таких разбалансированных чехов со столь дырявой обороной, — цитирует Пашкова
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter