Мальгин: Арбитры не давали легкой жизни хоккеистам Швейцарии в матче ЧМ с французами

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная Швейцарии во вторник уступила команде Франции по буллитам со счетом 3:4. Французы забили в меньшинстве и большинстве, а швейцарцы ни разу не отличились в неравных составах и около двух минут в овертайме провели в меньшинстве.

«Не скажу, что мы играли плохо, нет, мы забили три гола, играли в свой хоккей. Плохо, что пропустили три шайбы, но нужно сказать, что арбитры местами помогали французами, не давали нам легкой жизни и особенно — в овертайме. Уверен, что завтра в матче с белорусами все получится гораздо лучше. Продолжаем двигаться к нашей цели на этом турнире — выходу в четвертьфинал», — сказал Мальгин журналистам.