Мальгин: Арбитры не давали легкой жизни хоккеистам Швейцарии в матче ЧМ с французами

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
17:15 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
17:15 не начался США
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29688090/
10 мая 2017, 8:50 | Р-Спорт

Мальгин: Арбитры не давали легкой жизни хоккеистам Швейцарии в матче ЧМ с французами

Судьи не давали легкой жизни сборной Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с командой Франции, заявил форвард швейцарцев Денис Мальгин.

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Сборная Швейцарии во вторник уступила команде Франции по буллитам со счетом 3:4. Французы забили в меньшинстве и большинстве, а швейцарцы ни разу не отличились в неравных составах и около двух минут в овертайме провели в меньшинстве.

«Не скажу, что мы играли плохо, нет, мы забили три гола, играли в свой хоккей. Плохо, что пропустили три шайбы, но нужно сказать, что арбитры местами помогали французами, не давали нам легкой жизни и особенно — в овертайме. Уверен, что завтра в матче с белорусами все получится гораздо лучше. Продолжаем двигаться к нашей цели на этом турнире — выходу в четвертьфинал», — сказал Мальгин журналистам.
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9 Мая, 21:15 Зрители 6747 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Швейцария 3:4 Б
Серия буллитов
(0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Франция
Главные тренеры
Патрик Фишер Дэйв Хендерсон
Вратари
Леонардо Дженони Кристобаль Юэ
1-й период
Жонатан Жаниль 01:07
Йоанн Овитю (Ж. Перре) 02:53
04:57 Таннер Рихард
Николя Рис 07:43
Лоран Менье 12:29
15:48 Пиус Зутер
2-й период
21:22 Венсан Праплан (Д. Холленштайн, Р. Леффель)
23:48 Венсан Праплан (Д. Холленштайн, Г. Хас)
Пьер-Эдуард Белльмар 27:13
3-й период
42:37 Ромен Леффель
Стефан Да Коста (Й. Овитю) 43:02
44:37 Пиус Зутер
Йоанн Овитю 44:37
Кевин Эккефей 47:09
53:14 Андрес Амбюль (П. Зутер, Р. Унтерзандер)
Антони Реш (Л. Менье) 55:41
59:32 Венсан Праплан
Овертайм
64:27 Рафаэль Диас
Серия буллитов - победный бросок
С. Да Коста
Статистика
12 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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