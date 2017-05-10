Мальгин: Арбитры не давали легкой жизни хоккеистам Швейцарии в матче ЧМ с французами
Судьи не давали легкой жизни сборной Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с командой Франции, заявил форвард швейцарцев Денис Мальгин.
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Сборная Швейцарии во вторник уступила команде Франции по буллитам со счетом 3:4. Французы забили в меньшинстве и большинстве, а швейцарцы ни разу не отличились в неравных составах и около двух минут в овертайме провели в меньшинстве.
«Не скажу, что мы играли плохо, нет, мы забили три гола, играли в свой хоккей. Плохо, что пропустили три шайбы, но нужно сказать, что арбитры местами помогали французами, не давали нам легкой жизни и особенно — в овертайме. Уверен, что завтра в матче с белорусами все получится гораздо лучше. Продолжаем двигаться к нашей цели на этом турнире — выходу в четвертьфинал», — сказал Мальгин журналистам.
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|9 Мая, 21:15
|Зрители 6747
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
|Патрик Фишер
|Дэйв Хендерсон
|Леонардо Дженони
|Кристобаль Юэ
|1-й период
|Жонатан Жаниль
|01:07
|Йоанн Овитю (Ж. Перре)
|02:53
|04:57
|Таннер Рихард
|Николя Рис
|07:43
|Лоран Менье
|12:29
|15:48
|Пиус Зутер
|2-й период
|21:22
|Венсан Праплан (Д. Холленштайн, Р. Леффель)
|23:48
|Венсан Праплан (Д. Холленштайн, Г. Хас)
|Пьер-Эдуард Белльмар
|27:13
|3-й период
|42:37
|Ромен Леффель
|Стефан Да Коста (Й. Овитю)
|43:02
|44:37
|Пиус Зутер
|Йоанн Овитю
|44:37
|Кевин Эккефей
|47:09
|53:14
|Андрес Амбюль (П. Зутер, Р. Унтерзандер)
|Антони Реш (Л. Менье)
|55:41
|59:32
|Венсан Праплан
|Овертайм
|64:27
|Рафаэль Диас
|С. Да Коста
|12
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол