Грин: Датским хоккеистам нужно меньше удаляться в матче ЧМ с командой России

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КЕЛЬН, 10 мая — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеистам сборной Дании необходимо как можно меньше удаляться в матче с командой России в рамках группового этапа чемпионата мира, заявил нападающий датчан Мортен Грин.

Матч сборных Дании и России пройдет в четверг. На предыдущем чемпионате мира датчане проиграли россиянам со счетом 1:10.

«Да, прошлогодний матч со сборной России получился довольно тяжелым для нас, — сказал Грин журналистам со смехом. — Если стоять в штрафном боксе, то сложно надеяться на хоть какой-нибудь приличный результат. Если я правильно помню, мы очень часто удалялись. Сборная России здорово играет в большинстве, и нам нельзя позволить ей иметь численное преимущество так часто, как это было в Москве».

«Безусловно, нам потребуется много удачи. Сборная России лучше нас, все это знают. У них есть звено (Вадима) Шипачева, которое каждый чемпионат набирает много очков. Нам надо играть очень внимательно в обороне», — добавил Грин.

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Датчане во вторник одержали победу над командой Словакии в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3.