Грин: Датским хоккеистам нужно меньше удаляться в матче ЧМ с командой России
Хоккеистам сборной Дании необходимо как можно меньше удаляться в матче с командой России в рамках группового этапа чемпионата мира, заявил нападающий датчан Мортен Грин. Хоккеистам сборной Дании необходимо как можно меньше удаляться в матче с командой России в рамках группового этапа чемпионата мира, заявил нападающий датчан Мортен Грин.
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КЕЛЬН, 10 мая —
Матч сборных Дании и России пройдет в четверг. На предыдущем чемпионате мира датчане проиграли россиянам со счетом 1:10.
«Да, прошлогодний матч со сборной России получился довольно тяжелым для нас, — сказал Грин журналистам со смехом. — Если стоять в штрафном боксе, то сложно надеяться на хоть
«Безусловно, нам потребуется много удачи. Сборная России лучше нас, все это знают. У них есть звено (Вадима) Шипачева, которое каждый чемпионат набирает много очков. Нам надо играть очень внимательно в обороне», — добавил Грин.
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Датчане во вторник одержали победу над командой Словакии в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3.
«Мы должны были выигрывать матч в основное время, но, к сожалению, несколько ненужных удалений лишили нас одного очка, — отметил Грин. — Тем не менее, команда победила, и это приятно. Не могу сказать, что
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