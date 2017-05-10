Вратарь сборной Дании: Мне кажется, мы попадем в настоящий ад в игре с Россией
Вратарь сборной Дании Себастьян Дам поделился ожиданиями от встречи с командой России на чемпионате мира, которая пройдет 11 мая.
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Напомним, на прошлом первенстве планеты датчане проиграли россиянам со счетом 1:10. Дам тогда был запасным вратарем.
«Если честно, я не помню матч с Россией в прошлом году. Мы пропустили 10 голов? Такие матчи лучше не запоминать. Любой из нас прекрасно знает, насколько сильна сборная России. У нас есть время отдохнуть и подготовится к этому ответственному матчу, потому что, мне кажется, мы попадем в настоящий ад во время игры в четверг. Однако ты никогда не знаешь, что может произойти в хоккее. Если мы покажем лучшее, на что способны, мы можем обыграть кого угодно, когда угодно», — сказал голкипер.
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