Вратарь сборной Дании: Мне кажется, мы попадем в настоящий ад в игре с Россией

Напомним, на прошлом первенстве планеты датчане проиграли россиянам со счетом 1:10. Дам тогда был запасным вратарем.

«Если честно, я не помню матч с Россией в прошлом году. Мы пропустили 10 голов? Такие матчи лучше не запоминать. Любой из нас прекрасно знает, насколько сильна сборная России. У нас есть время отдохнуть и подготовится к этому ответственному матчу, потому что, мне кажется, мы попадем в настоящий ад во время игры в четверг. Однако ты никогда не знаешь, что может произойти в хоккее. Если мы покажем лучшее, на что способны, мы можем обыграть кого угодно, когда угодно», — сказал голкипер.