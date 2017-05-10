Тренер сборной Дании: Команда России по хоккею, вероятно, сильнейшая в мире

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Во вторник сборная Дании по буллитам со счетом 4:3 обыграла команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира. В группе А также выступает сборная России.

«Сегодня играли две сборные, которым нужны очки. Был тяжелый матч, в котором встречались хорошие команды равного уровня. До игры мы хотели избежать удалений и чаще играть в большинстве. Наше молодое звено отлично проявило себя, но в некоторых моментах с заброшенными шайбах нам повезло», — сказал Карлссон.

Также специалист, отвечая на вопрос ТАСС, назвал российскую команду опасным соперником. «Против этой сборной мы должны хорошо сыграть в защите и бороться на протяжении всего матча. Это будет игра против, возможно, сильнейшей команде в мире. Это будет большим испытанием, на чемпионате мира в Москве год назад нам забили четыре гола в большинстве, соперник и сейчас хорош в этом компоненте», — считает тренер датчан.

«Не знаю травмирован ли капитан россиян Сергей Мозякин. Нет? Тогда он все еще опасен», — добавил Карлссон.

«Мы не смогли начать матч должным образом, допустили много ошибок, но затем удалось сравнять счет в третьем периоде. Остался не очень доволен игрой, поскольку в итоге проиграли в серии буллитов », — сказал после игры главный тренер сборной Словакии Здено Цигер.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Матч сборных России и Дании состоится 11 мая.