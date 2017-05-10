Тренер сборной Дании: Команда России по хоккею, вероятно, сильнейшая в мире

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
17:15 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
17:15 не начался США
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29687750/
10 мая 2017, 1:30 | ТАСС

Тренер сборной Дании: Команда России по хоккею, вероятно, сильнейшая в мире

КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России, вероятно, является сильнейшей хоккейной командой в мире. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Дании Янне Карлссон.

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© ИТАР-ТАСС

Во вторник сборная Дании по буллитам со счетом 4:3 обыграла команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира. В группе А также выступает сборная России.

«Сегодня играли две сборные, которым нужны очки. Был тяжелый матч, в котором встречались хорошие команды равного уровня. До игры мы хотели избежать удалений и чаще играть в большинстве. Наше молодое звено отлично проявило себя, но в некоторых моментах с заброшенными шайбах нам повезло», — сказал Карлссон.

Также специалист, отвечая на вопрос ТАСС, назвал российскую команду опасным соперником. «Против этой сборной мы должны хорошо сыграть в защите и бороться на протяжении всего матча. Это будет игра против, возможно, сильнейшей команде в мире. Это будет большим испытанием, на чемпионате мира в Москве год назад нам забили четыре гола в большинстве, соперник и сейчас хорош в этом компоненте», — считает тренер датчан.

«Не знаю травмирован ли капитан россиян Сергей Мозякин. Нет? Тогда он все еще опасен», — добавил Карлссон.

«Мы не смогли начать матч должным образом, допустили много ошибок, но затем удалось сравнять счет в третьем периоде. Остался не очень доволен игрой, поскольку в итоге проиграли в серии буллитов », — сказал после игры главный тренер сборной Словакии Здено Цигер.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Матч сборных России и Дании состоится 11 мая.
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