Датский хоккеист Регин рассказал, что является поклонником игры Мозякина и Панарина

Сборная Дании сыграет с командой России 11 мая.

«Постараемся показать в предстоящей игре все, что возможно — хорошо начать и потом остаться в игре, как это возможно. Из российских хоккеистов мне нравится смотреть за игрой Мозякина, забившего 48 голов (в регулярном чемпионате — прим. ТАСС), а также Панарина, Шипачева, — сказал Регин. — В “Йокерите” мы всегда пытались остановить Мозякина, но он постоянно забивает».

На прошлогоднем чемпионате мира в Москве датчане уступили команде России со счетом 1:10. «Чтобы это не повторилось, мы должны остаться в игре, сколько это возможно, до того, как будут голы», — отметил он.