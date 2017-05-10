Датский хоккеист Регин рассказал, что является поклонником игры Мозякина и Панарина
КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной Дании по хоккею Петер Регин рассказал, что является поклонником игры форварда российской команды Сергея Мозякина. Об этом он рассказал журналистам.
Сборная Дании сыграет с командой России 11 мая.
«Постараемся показать в предстоящей игре все, что возможно — хорошо начать и потом остаться в игре, как это возможно. Из российских хоккеистов мне нравится смотреть за игрой Мозякина, забившего 48 голов (в регулярном чемпионате — прим. ТАСС), а также Панарина, Шипачева, — сказал Регин. — В “Йокерите” мы всегда пытались остановить Мозякина, но он постоянно забивает».
На прошлогоднем чемпионате мира в Москве датчане уступили команде России со счетом 1:10. «Чтобы это не повторилось, мы должны остаться в игре, сколько это возможно, до того, как будут голы», — отметил он.
Следующий чемпионат мира пройдет в датских Копенгагене и Хернинге. «Следующий год будет для нас особенным. Но мы здесь пытаемся показать результат — попытаемся пробиться в
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