Вячеслав Фетисов: а зачем сейчас команде Малкин и Овечкин?
В разгар Чемпионата мира по хоккею «АиФ» пообщался с двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым об энхаэловцах, лукавстве и главном тренере Олеге Знарке.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Слабое место.
Инесса Рассказова, «АиФ»: Вячеслав Александрович, сборная ещё до начала чемпионата мира понесла заметные потери. Например, вратаря Сергея Бобровского тренеры решили не приглашать, мотивируя это тем, что у него позади тяжёлый сезон. Сейчас вратарская позиция — наше слабое место?
Вячеслав Фетисов: Слабое место у нас — не вратари. Вратарь — это такая история, что сыграть хорошо может любой, стоит просто поверить в него и дать ему возможность.
Слабое место у нас традиционно одно: защитники. Это та проблема, которую уже давно не удаётся решить. Активность защитников, их подключение к атаке — сейчас это мировая тенденция. Но, увы, в течение сезона в тех матчах сборной России, которые я видел, этого я не замечал.
— А как относиться к отказу Александра Радулова, который говорит, что его в сборной заставляли играть больным?
— У каждого есть право поступать так или иначе. У Саши, как я понимаю, жизнь пошла уже в другом направлении. Всё, что мог, он уже сделал для сборной. И для российского хоккея в целом. Если считает, что так для него правильнее, зачем я буду его осуждать? Он уже не мальчик. Я не знаю точно, что там произошло, возможно,
— Пока мы не знаем, как сложится серия в Кубке Стэнли и смогут ли присоединиться к команде Овечкин или Малкин…
— А зачем их брать, я не пойму никак?
— То есть?!
— Очевидно же, что энхаэловцы не едут на Олимпиаду. Этот чемпионат мира стоит воспринимать как серьёзный турнир по проверке той сборной, которая сыграет на Олимпиаде. Олимпиаде, которую мы никак выиграть не можем. И если уже заведомо ясно, что там не будет ни Малкина, ни Овечкина, то
— А вы, насколько я понимаю, убеждены, что это уже окончательное решение? НХЛ ни при каких условиях не уступит и не пустит игроков на Олимпиаду в Корею?
— За океаном уже верстается календарь, продаются билеты… Всё однозначно,
— Александр Овечкин говорит: «Я всё равно поеду на Олимпиаду, чем бы мне это ни грозило». Это грозит ему прежде всего
— Саша очень цельный человек, и то, что он говорит, он сделает. Я не считаю, что финансовые потери его будут такими, что он не сможет их компенсировать. Его мечта об Олимпиаде
В чём сила Знарка?
— Вы всё время говорите про Олимпиаду. Означает ли это, что нынешний чемпионат мира выигрывать как бы необязательно? По крайней мере, это не должно быть
— Нет, без этого нельзя. Иначе это фатальным образом повлияет на общее настроение. Просто тактику стоит выстраивать, имея в виду не только сиюминутное, но и будущее.
— Во время чемпионата мира принято рассуждать об усталости игроков после тяжёлого сезона, но это ведь касается и тренера. Олег Знарок выиграл со СКА в этом году Кубок Гагарина. Хватит ли его и на сборную?
— Да, это постоянно
— В чём сила Знарка, на ваш взгляд? В умении настроить команду? Тактика? Интуиция?
— Психология. Он умеет найти правильные для команды слова. И сказать их в нужном месте в нужное время.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter