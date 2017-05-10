Вячеслав Фетисов: а зачем сейчас команде Малкин и Овечкин?

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
17:15 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
17:15 не начался США
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29687450/
10 мая 2017, 13:30 | Аргументы и факты

Вячеслав Фетисов: а зачем сейчас команде Малкин и Овечкин?

В разгар Чемпионата мира по хоккею «АиФ» пообщался с двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым об энхаэловцах, лукавстве и главном тренере Олеге Знарке.

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© РИА "Новости"

Слабое место.

Инесса Рассказова, «АиФ»: Вячеслав Александрович, сборная ещё до начала чемпионата мира понесла заметные потери. Например, вратаря Сергея Бобровского тренеры решили не приглашать, мотивируя это тем, что у него позади тяжёлый сезон. Сейчас вратарская позиция — наше слабое место?

Вячеслав Фетисов: Слабое место у нас — не вратари. Вратарь — это такая история, что сыграть хорошо может любой, стоит просто поверить в него и дать ему возможность.

Слабое место у нас традиционно одно: защитники. Это та проблема, которую уже давно не удаётся решить. Активность защитников, их подключение к атаке — сейчас это мировая тенденция. Но, увы, в течение сезона в тех матчах сборной России, которые я видел, этого я не замечал.

— А как относиться к отказу Александра Радулова, который говорит, что его в сборной заставляли играть больным?

— У каждого есть право поступать так или иначе. У Саши, как я понимаю, жизнь пошла уже в другом направлении. Всё, что мог, он уже сделал для сборной. И для российского хоккея в целом. Если считает, что так для него правильнее, зачем я буду его осуждать? Он уже не мальчик. Я не знаю точно, что там произошло, возможно, что-то личное. Но брать в сборную игрока, который не хочет, в любом случае смысла никакого нет.

— Пока мы не знаем, как сложится серия в Кубке Стэнли и смогут ли присоединиться к команде Овечкин или Малкин…

— А зачем их брать, я не пойму никак?

— То есть?!

— Очевидно же, что энхаэловцы не едут на Олимпиаду. Этот чемпионат мира стоит воспринимать как серьёзный турнир по проверке той сборной, которая сыграет на Олимпиаде. Олимпиаде, которую мы никак выиграть не можем. И если уже заведомо ясно, что там не будет ни Малкина, ни Овечкина, то сейчас-то они в команде для чего, для какой цели?

— А вы, насколько я понимаю, убеждены, что это уже окончательное решение? НХЛ ни при каких условиях не уступит и не пустит игроков на Олимпиаду в Корею?

— За океаном уже верстается календарь, продаются билеты… Всё однозначно, по-моему. Есть, конечно, слабая надежда, что в ближайшую неделю-две что-то может измениться, но я сильно в этом сомневаюсь. Да, раньше в контрактах был пункт, согласно которому игрок может выступать там, где он хочет, без согласия лиги. Сейчас этого нет. Но, может быть, какие-то личные договорённости и сработают….

— Александр Овечкин говорит: «Я всё равно поеду на Олимпиаду, чем бы мне это ни грозило». Это грозит ему прежде всего какими-то сумасшедшими финансовыми неустойками?

— Саша очень цельный человек, и то, что он говорит, он сделает. Я не считаю, что финансовые потери его будут такими, что он не сможет их компенсировать. Его мечта об Олимпиаде кем-то просто разрушена, это очень обидно. Его желание стать олимпийским чемпионом всем известно. А во что выльется этот спор, предсказать сложно.

В чём сила Знарка?

— Вы всё время говорите про Олимпиаду. Означает ли это, что нынешний чемпионат мира выигрывать как бы необязательно? По крайней мере, это не должно быть чем-то из разряда «любой ценой»?

— Нет, без этого нельзя. Иначе это фатальным образом повлияет на общее настроение. Просто тактику стоит выстраивать, имея в виду не только сию­минутное, но и будущее.

— Во время чемпионата мира принято рассуждать об усталости игроков после тяжёлого сезона, но это ведь касается и тренера. Олег Знарок выиграл со СКА в этом году Кубок Гагарина. Хватит ли его и на сборную?

— Да, это постоянно какая-то история: вот в середине сезона мы уже устали. Во всём этом присутствует лукавство, которое меня давно удивляет. Мои слова многим не понравятся, но я всё-таки скажу: после 82 матчей сезона в НХЛ игрок даже в седьмой игре финала должен быть в лучшей кондиции! И об усталости никто не должен говорить никогда, особенно в таком мужском виде спорта, как хоккей. В своё время у нас было по четыре тренировки в день в конце сезона перед чемпионатом мира — это, может быть, было и много, и часто не хватало свежести, но никто, однако, не жаловался. Усталость надо как-то преодолевать и готовиться так, чтобы подойти на пике к главному матчу сезона. Что же касается тренера, то здесь тем более у него есть возможность его повторить. За счёт этого он и растёт, тренер.

— В чём сила Знарка, на ваш взгляд? В умении настроить команду? Тактика? Интуиция?

— Психология. Он умеет найти правильные для команды слова. И сказать их в нужном месте в нужное время.
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