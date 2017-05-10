Словакия отыграла три шайбы в 3-м периоде, но уступила Дании по буллитам на ЧМ

Нападающий сборной Германии Патрик Хагер, который нанёс травму капитану сборной России Сергею Мозякину в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2017, дисквалифицирован на два матча. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.