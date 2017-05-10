Словакия отыграла три шайбы в 3-м периоде, но уступила Дании по буллитам на ЧМ
Сборная Дании одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 4:3 Б.
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В первом периоде Никлас Хардт вывел датчан вперёд, а во второй двадцатиминутке Патрик Рассел и Мортен Поульсен сделали счёт 3:0. В третьем периоде словаки отыгрались благодаря голам Мартина Герната, Марио Ближняка и Михела Миклика. Победитель определился в серии буллитов, решающий бросок нанёс Мортен Грин.
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|9 Мая, 21:15
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
Главные тренеры
|Здено Цигер
|Янне Карлссон
Вратари
|Юлиус Гудачек
|Себастьян Дам
|1-й период
|05:18
|Юрай I Микуш
|08:22
|Юрай I Микуш
|Оливер Лауридсен
|12:51
|15:01
|Либор Гудачек
|Никлас Хардт (Ф. Сторм, Мор. Грин)
|16:20
|Николай Элерс
|19:43
|2-й период
|Патрик Русселль (М. Бау-Хансен, О. Лауридсен)
|24:46
|Эмиль Кристенсен
|25:36
|29:35
|Петер Тршка
|Оливер Лауридсен
|32:19
|Мортен Поульсен (О. Лауридсен, Мор. Грин)
|39:57
|3-й период
|41:22
|Мартин Гернат (М. Хашчак, М. Миклик)
|Матиас Лассен
|44:31
|46:05
|Марио Ближняк (М. Хашчак, В. Дравецки)
|Николас Йенсен
|51:39
|Николас Йенсен
|51:39
|51:53
|Михел Миклик (П. Черешняк, В. Дравецки)
|54:18
|Михел Миклик
|55:02
|Петер Тршка
|Фредерик Сторм
|55:02
|Овертайм
|64:48
|Михел Миклик
Серия буллитов - победный бросок
|Мор. Грин
Статистика
|14
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Маркус Линде (Швеция)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол