Словакия отыграла три шайбы в 3-м периоде, но уступила Дании по буллитам на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
17:15 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
17:15 не начался США
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29687337/
10 мая 2017, 0:00 | Чемпионат.com

Словакия отыграла три шайбы в 3-м периоде, но уступила Дании по буллитам на ЧМ

Сборная Дании одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 4:3 Б.

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© РИА "Новости"

В первом периоде Никлас Хардт вывел датчан вперёд, а во второй двадцатиминутке Патрик Рассел и Мортен Поульсен сделали счёт 3:0. В третьем периоде словаки отыгрались благодаря голам Мартина Герната, Марио Ближняка и Михела Миклика. Победитель определился в серии буллитов, решающий бросок нанёс Мортен Грин.
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9 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Словакия 3:4 Б
Серия буллитов
(0:1, 0:2, 3:0, 0:0, 0:1)
Дания
Главные тренеры
Здено Цигер Янне Карлссон
Вратари
Юлиус Гудачек Себастьян Дам
1-й период
05:18 Юрай I Микуш
08:22 Юрай I Микуш
Оливер Лауридсен 12:51
15:01 Либор Гудачек
Никлас Хардт (Ф. Сторм, Мор. Грин) 16:20
Николай Элерс 19:43
2-й период
Патрик Русселль (М. Бау-Хансен, О. Лауридсен) 24:46
Эмиль Кристенсен 25:36
29:35 Петер Тршка
Оливер Лауридсен 32:19
Мортен Поульсен (О. Лауридсен, Мор. Грин) 39:57
3-й период
41:22 Мартин Гернат (М. Хашчак, М. Миклик)
Матиас Лассен 44:31
46:05 Марио Ближняк (М. Хашчак, В. Дравецки)
Николас Йенсен 51:39
Николас Йенсен 51:39
51:53 Михел Миклик (П. Черешняк, В. Дравецки)
54:18 Михел Миклик
55:02 Петер Тршка
Фредерик Сторм 55:02
Овертайм
64:48 Михел Миклик
Серия буллитов - победный бросок
Мор. Грин
Статистика
14 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Маркус Линде (Швеция)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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