Форвард Германии Хагер, нанёсший травму Мозякину, дисквалифицирован на два матча

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хагер сделал подсечку на россиянине в первом периоде матча, за что был удалён до конца игры. Мозякин не смог вернуться в игру из-за травмы. После матча первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что решение об участии хоккеиста в оставшихся матчах мирового первенства будет принято 10 мая после дополнительного обследования.

Дисциплинарный комитет принял решение, что Хагер совершил подсечку, рискуя нанести сопернику серьёзную травму. Он сможет вернуться в состав сборной Германии 13 мая в матче с Италией.