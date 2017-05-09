Вячеслав Быков: Я не сторонник сокращения числа участников ЧМ

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«Я не сторонник сокращения. Считаю, мы в любом случае должны отстаивать свои хоккейные интересы. И чем вам помешали другие сборные? Ведь они учатся!

Не так давно мы говорили: да что там норвежцы, датчане, швейцарцы или французы. О немцах считали то же самое. Но они все обучаемы. Они прогрессируют в хоккее. Быстро схватывают на лету.

Да, иногда случаются проходные матчи, крупный счет. Но этим мы делаем так, что хоккей развивается в других странах. И нам нельзя успокаиваться. Нужно учиться даже у побежденных. Даже у тех, кого мы побеждаем, можно почерпнуть что-то новое, — сказал Вячеслав Быков.

Напомним, что в финальной стадии чемпионата мира-2016/2017, проходящего в Кельне и Париже, участвуют 16 сборных. На чемпионате мира российская сборная одержала три победы в трех матчах — над командами Швеции (2:1Б), Италии (10:1) и Германии (6:3).