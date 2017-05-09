Хартли: Сборная Латвии по хоккею должна набрать хотя бы одно очко в оставшихся матчах ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
17:15 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
17:15 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29686521/
9 мая 2017, 20:58 | ТАСС

Хартли: Сборная Латвии по хоккею должна набрать хотя бы одно очко в оставшихся матчах ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главная цель сборной Латвии в оставшихся матчах группового этапа чемпионата мира по хоккею набрать хотя бы одно очко. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Боб Хартли.

Во вторник сборная Латвии со счетом 2:1 обыграла команду Италии в матче чемпионата мира и с девятью очками вышла в лидеры группы А, где выступает сборная России. У подопечных Олега Знарка 8 баллов, они идут на втором месте.

«Команда Италии здорово действовала в защите, особенно первые два периода. В третьем пришлось поменять свою игру. Мы воспользовались своим шансом в концовке и сумели вырвать победу. Теперь нас ждут сложные игры со сборными Швеции, России, США и Германии, наша цель в этих матчах — не остаться с нулем в очковой графе», — сказал Хартли.

«Тяжелое поражения для нас, более тяжелое, чем от России. Мы отлично играли в защите, но в таких играх все решают нюансы. Пока мы не готовы выигрывать матчи подобные этим. Я горжусь своей командой, но нам нужно двигаться вперед», — сказал главный тренер сборной Италии Штефан Майр.

Чемпионат мира по хоккею проходит 5—21 мая в Кельне и Париже. Матч сборных России и Латвии состоится 15 мая.
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9 Мая, 17:15 Зрители 6332 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Италия 1:2
(1:1, 0:0, 0:1)
Латвия
Главные тренеры
Стефан Майр Боб Хартли
Вратари
Андреас Бернард 58:53 Элвис Мерзликинс
1-й период
03:38 Марко Инсам (Т. Траверса)
11:48 Джованни Морини
Андрис Джериньш (Г. Галвиньш, К. Даугавиньш) 12:09
2-й период
Микс Индрашис 25:54
3-й период
Теодорс Блюгерс 46:05
Андрис Джериньш (Роб. Букартс) 58:41
Рональд Кениньш 59:55
Статистика
2 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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