Хартли: Сборная Латвии по хоккею должна набрать хотя бы одно очко в оставшихся матчах ЧМ

Во вторник сборная Латвии со счетом 2:1 обыграла команду Италии в матче чемпионата мира и с девятью очками вышла в лидеры группы А, где выступает сборная России. У подопечных Олега Знарка 8 баллов, они идут на втором месте.

«Команда Италии здорово действовала в защите, особенно первые два периода. В третьем пришлось поменять свою игру. Мы воспользовались своим шансом в концовке и сумели вырвать победу. Теперь нас ждут сложные игры со сборными Швеции, России, США и Германии, наша цель в этих матчах — не остаться с нулем в очковой графе», — сказал Хартли.

«Тяжелое поражения для нас, более тяжелое, чем от России. Мы отлично играли в защите, но в таких играх все решают нюансы. Пока мы не готовы выигрывать матчи подобные этим. Я горжусь своей командой, но нам нужно двигаться вперед», — сказал главный тренер сборной Италии Штефан Майр.