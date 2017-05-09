Хартли: Сборная Латвии по хоккею должна набрать хотя бы одно очко в оставшихся матчах ЧМ
КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главная цель сборной Латвии в оставшихся матчах группового этапа чемпионата мира по хоккею набрать хотя бы одно очко. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Боб Хартли.
Во вторник сборная Латвии со счетом 2:1 обыграла команду Италии в матче чемпионата мира и с девятью очками вышла в лидеры группы А, где выступает сборная России. У подопечных Олега Знарка 8 баллов, они идут на втором месте.
«Команда Италии здорово действовала в защите, особенно первые два периода. В третьем пришлось поменять свою игру. Мы воспользовались своим шансом в концовке и сумели вырвать победу. Теперь нас ждут сложные игры со сборными Швеции, России, США и Германии, наша цель в этих матчах — не остаться с нулем в очковой графе», — сказал Хартли.
«Тяжелое поражения для нас, более тяжелое, чем от России. Мы отлично играли в защите, но в таких играх все решают нюансы. Пока мы не готовы выигрывать матчи подобные этим. Я горжусь своей командой, но нам нужно двигаться вперед», — сказал главный тренер сборной Италии Штефан Майр.
Чемпионат мира по хоккею проходит
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|Стефан Майр
|Боб Хартли
|Андреас Бернард 58:53
|Элвис Мерзликинс
|1-й период
|03:38
|Марко Инсам (Т. Траверса)
|11:48
|Джованни Морини
|Андрис Джериньш (Г. Галвиньш, К. Даугавиньш)
|12:09
|2-й период
|Микс Индрашис
|25:54
|3-й период
|Теодорс Блюгерс
|46:05
|Андрис Джериньш (Роб. Букартс)
|58:41
|Рональд Кениньш
|59:55
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол