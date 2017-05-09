Гавриков определится с будущим после ЧМ-2017

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Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен вылетит в Европу в конце недели. Он может провести переговоры с Гавриковым и Милстейном. «Коламбус» выбрал хоккеиста под общим 159-м номером на драфте 2015 года. В КХЛ права на защитника принадлежат «Локомотиву». Ранее сообщалось, что их может выкупить СКА.