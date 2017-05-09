Гавриков определится с будущим после ЧМ-2017
Агент защитника сборной России Владислава Гаврикова Дэн Милстейн заявил, что его клиент примет решение о том, где ему играть в следующем сезоне, только после чемпионат мира по хоккею-2017.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен вылетит в Европу в конце недели. Он может провести переговоры с Гавриковым и Милстейном. «Коламбус» выбрал хоккеиста под общим 159-м номером на драфте 2015 года. В КХЛ права на защитника принадлежат «Локомотиву». Ранее сообщалось, что их может выкупить СКА.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter