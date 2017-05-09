Сергей Костицин: По накалу матч со Швейцарией вряд ли будет отличаться от трех предыдущих

Напомним, белорусы проиграли первые три игры и занимают последнее место в группе В.

«Сегодня мы провели хорошую тренировку. Она носила необязательный характер, но команда практически в полном составе вышла на лед. Мы должны быть хорошо готовы к игре со Швейцарией. У каждой сборной есть свои сильные стороны. Что касается швейцарцев, это быстрая команда и по накалу этот матч вряд ли будет чем-то отличаться от трех предыдущих», — считает Костицын.