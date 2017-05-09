Мутко: Сборная России по хоккею здорово смотрится на ЧМ, команда набирает ход

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Сборная России на старте группового этапа чемпионата мира победила команды Швеции (2:1 по буллитам), Италии (10:1) и Германии (6:3). После трех матчей россияне с 8 очками занимают первое место в группе А. В следующем туре команда Олега Знарка 11 мая сыграет со сборной Дании.

«Мне нравится, как играет сейчас сборная России на чемпионате мира по хоккею. Команда очень молодая, интересная у нас. Все хорошо, наши парни смотрятся здорово! Главные матчи только впереди. Видно, что команда с каждым матчем набирает ход, набирает обороты в турнире. Я только рад за нашу сборную!» — сказал Мутко корреспонденту агентства «Р-Спорт» по телефону.

По ходу первого периода матча с немцами капитан сборной России Сергей Мозякин получил травму и отправился в больницу для прохождения медицинского обследования. Позже первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что подозрение на сотрясение мозга у хоккеиста не подтвердилось, с ним все в порядке, но 10 мая он пройдет повторное обследование.

«Что очень удивительно, сборная Германии очень жестко играла, в том числе это касается и эпизода с Сергеем Мозякиным. В этот раз наши хоккеисты на такую грубость ответили двумя шайбами в большинстве. Да и в целом показали хорошую игру накануне Дня Победы», — отметил Мутко.