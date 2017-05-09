Вратарь сборной Латвии Мерзликин заявил, что ждет встречи с Панариным на ЧМ по хоккею

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Во вторник сборная Латвии со счетом 2:1 обыграла команду Италии в матче чемпионата мира и с 9 очками вышла в лидеры группы А, где выступает сборная России. У подопечных Олега Знарка 8 баллов, они идут на втором месте.

«Никто не ожидал, что мы будем лидерами группы после трех матчей. Это хоккей — ты можешь выиграть у США и проиграть Италии. Мы еще не радуемся тому, что можем пробиться в плей-офф. Это наша цель и мы будем делать все для ее выполнения», — сказал Мерзликин.

«Бояться сборную России? Артемий Панарин в прошлом году сказал, что я “лоханулся”, поэтому я буду ждать встречи с ним на этом турнире. На прошлом чемпионате мира мне интересно было играть против Сергея Бобровского и других игроков из НХЛ. Панарин играет с Патриком Кейном в “Чикаго”, он отличный игрок, его броски покажут мне, насколько я готов», — добавил голкипер.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Кельне и Париже. Матч сборных России и Латвии состоится 15 мая.