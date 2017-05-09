Вратарь сборной Латвии Мерзликин заявил, что ждет встречи с Панариным на ЧМ по хоккею
КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин заявил, что ждет матча против сборной России и персонально форварда Артемия Панарина на чемпионате мира. Об этом он сообщил журналистам.
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Во вторник сборная Латвии со счетом 2:1 обыграла команду Италии в матче чемпионата мира и с 9 очками вышла в лидеры группы А, где выступает сборная России. У подопечных Олега Знарка 8 баллов, они идут на втором месте.
«Никто не ожидал, что мы будем лидерами группы после трех матчей. Это хоккей — ты можешь выиграть у США и проиграть Италии. Мы еще не радуемся тому, что можем пробиться в
«Бояться сборную России? Артемий Панарин в прошлом году сказал, что я “лоханулся”, поэтому я буду ждать встречи с ним на этом турнире. На прошлом чемпионате мира мне интересно было играть против Сергея Бобровского и других игроков из НХЛ. Панарин играет с Патриком Кейном в “Чикаго”, он отличный игрок, его броски покажут мне, насколько я готов», — добавил голкипер.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Кельне и Париже. Матч сборных России и Латвии состоится 15 мая.
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|Стефан Майр
|Боб Хартли
|Андреас Бернард 58:53
|Элвис Мерзликинс
|1-й период
|03:38
|Марко Инсам (Т. Траверса)
|11:48
|Джованни Морини
|Андрис Джериньш (Г. Галвиньш, К. Даугавиньш)
|12:09
|2-й период
|Микс Индрашис
|25:54
|3-й период
|Теодорс Блюгерс
|46:05
|Андрис Джериньш (Роб. Букартс)
|58:41
|Рональд Кениньш
|59:55
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол