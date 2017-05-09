Сборная Норвегии обыграла команду Словении в матче чемпионата мира

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Игра группы В, прошедшая во вторник в Париже, завершилась победой норвежцев со счетом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). Шайбы в составе победителей забросили Матис Олимб (6-я минута), Кен Андре Олимб (15), Кристиан Форсберг (19), Александер Райхенберг (39) и Патрик Торесен (60). У словенцев отличился Роберт Саболич (40).

Следующий матч на турнире сборная Норвегии проведет 11 мая против команды Чехии, словенцы днем ранее встретятся с финнами.