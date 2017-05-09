Сборная Норвегии обыграла команду Словении в матче чемпионата мира
МОСКВА, 9 мая —
Р-Спорт. Сборная Норвегии по хоккею обыграла команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже.
Игра группы В, прошедшая во вторник в Париже, завершилась победой норвежцев со счетом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). Шайбы в составе победителей забросили Матис Олимб (6-я минута), Кен Андре Олимб (15), Кристиан Форсберг (19), Александер Райхенберг (39) и Патрик Торесен (60). У словенцев отличился Роберт Саболич (40).
Следующий матч на турнире сборная Норвегии проведет 11 мая против команды Чехии, словенцы днем ранее встретятся с финнами.
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Главные тренеры
|Ник Зупанчич
|Петтер Торесен
Вратари
|Матия Пинтарич 20:00 (Г. Крошель 20:00)
|Ларс Хауген
|1-й период
|Матис Улимб (П. Торесен, К.А. Улимб)
|05:57
|Йонас Холес
|06:41
|Кен Андре Улимб (П. Торесен, М. Нерстебе)
|14:35
|Кристиан Форсберг
|18:20
|2-й период
|Андреас Мартинсен
|27:08
|29:53
|Роберт Саболич
|Маттиас Нерстебе
|33:53
|37:10
|Рок Тичар
|Александр Райхенберг (Й. Холес, Л. Хауген)
|38:58
|39:45
|Роберт Саболич (Л. Видмар, М. Подлипник)
|3-й период
|Александр Бонсаксен
|42:19
|44:56
|Алеш Краньич
|Матиас Треттенес
|49:06
|Патрик Торесен (К.А. Улимб, А. Бонсаксен)
|59:17
Статистика
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол