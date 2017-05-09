Сборная Норвегии обыграла команду Словении в матче чемпионата мира

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
17:15 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
17:15 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29686295/
9 мая 2017, 19:56 | Р-Спорт

Сборная Норвегии обыграла команду Словении в матче чемпионата мира

МОСКВА, 9 мая — Р-Спорт. Сборная Норвегии по хоккею обыграла команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже.

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Игра группы В, прошедшая во вторник в Париже, завершилась победой норвежцев со счетом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). Шайбы в составе победителей забросили Матис Олимб (6-я минута), Кен Андре Олимб (15), Кристиан Форсберг (19), Александер Райхенберг (39) и Патрик Торесен (60). У словенцев отличился Роберт Саболич (40).

Следующий матч на турнире сборная Норвегии проведет 11 мая против команды Чехии, словенцы днем ранее встретятся с финнами.
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9 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Словения 1:5
(0:3, 1:1, 0:1)
Норвегия
Главные тренеры
Ник Зупанчич Петтер Торесен
Вратари
Матия Пинтарич 20:00 (Г. Крошель 20:00) Ларс Хауген
1-й период
Матис Улимб (П. Торесен, К.А. Улимб) 05:57
Йонас Холес 06:41
Кен Андре Улимб (П. Торесен, М. Нерстебе) 14:35
Кристиан Форсберг 18:20
2-й период
Андреас Мартинсен 27:08
29:53 Роберт Саболич
Маттиас Нерстебе 33:53
37:10 Рок Тичар
Александр Райхенберг (Й. Холес, Л. Хауген) 38:58
39:45 Роберт Саболич (Л. Видмар, М. Подлипник)
3-й период
Александр Бонсаксен 42:19
44:56 Алеш Краньич
Матиас Треттенес 49:06
Патрик Торесен (К.А. Улимб, А. Бонсаксен) 59:17
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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