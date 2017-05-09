Сборная Латвии одержала волевую победу над командой Италии

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Встреча соперников россиян по группе A, прошедшая во вторник в Кельне, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). На гол Марко Инсама (4-я минута) латвийцы ответили дублем Андриса Джериньша (13-я, 59-я).

Сборная Латвии, одержавшая три победы в трех первых матчах турнира, 11 мая сыграет с командой Швеции. Итальянцы, потерпевшие три поражения в трех играх, 10 мая встретятся с американцами.