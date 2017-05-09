Сборная Латвии одержала волевую победу над командой Италии
КЕЛЬН, 9 мая —
Р-Спорт. Сборная Латвии по хоккею одержала победу над командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира-2017, который проходит в Кельне и Париже.
Встреча соперников россиян по группе A, прошедшая во вторник в Кельне, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). На гол Марко Инсама (4-я минута) латвийцы ответили дублем Андриса Джериньша (13-я, 59-я).
Сборная Латвии, одержавшая три победы в трех первых матчах турнира, 11 мая сыграет с командой Швеции. Итальянцы, потерпевшие три поражения в трех играх, 10 мая встретятся с американцами.
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Главные тренеры
|Стефан Майр
|Боб Хартли
Вратари
|Андреас Бернард 58:53
|Элвис Мерзликинс
|1-й период
|03:38
|Марко Инсам (Т. Траверса)
|11:48
|Джованни Морини
|Андрис Джериньш (Г. Галвиньш, К. Даугавиньш)
|12:09
|2-й период
|Микс Индрашис
|25:54
|3-й период
|Теодорс Блюгерс
|46:05
|Андрис Джериньш (Роб. Букартс)
|58:41
|Рональд Кениньш
|59:55
Статистика
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол