Канадцы возглавляют группу В, набрав 9 очков в трёх матчах.

«Почему у меня идёт игра? У нас хорошо работает большинство, это важно на таких турнирах, когда спецбригады определяют результат игры. Марнер — отличный распасовщик. Со Скиннером и Жиру у нас хорошая химия, мы получаем много игрового времени. Здорово выступать за очень хорошую команду и побеждать. У меня невероятные партнёры. Наше молодёжное звено очень здорово играет. Я раньше не знал о Марнере, но он нереальный игрок, просто волшебник. То же самое можно сказать о Трэвисе Конечны. Они все выглядят одинаково, я их не различаю, но они фантастически играют», — сказал Маккиннон в эфире TSN.