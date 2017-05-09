Эксперт: сборная России по хоккею начнет играть в полную силу только к плей-офф ЧМ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России одержала победы в первых трех матчах турнира над командами Швеции, Италии и Германии и возглавляет группу А, матчи которой проходят в Кельне.

«По сравнению с прошлым годом, мы стали мастеровитее, это видно и по тому, как мы используем большинство. У нас хорошее видение площадки, понимание игры. Находимся в хорошей физической форме и в силовой борьбе вряд ли кому-то уступим, — сказал Голубович. — Что касается тактики, то у Олега Знарка очень много наигранных комбинаций, на чем игра строится и у канадцев».

Цитата Владимир Голубович Сейчас идет проверка звеньев, сочетаний, и режим работы еще не тот, что будет в играх плей-офф. Хочется, чтобы такой скоротечный турнир мы прошли ровно.

Средний возраст игроков сборной России равен 25 годам. «То, что у нас небольшой средний возраст, — наше преимущество, учитывая, что многие ребята уже опытные. Можно рассматривать этот факт через призму Олимпиады», — отметил Голубович.

Следующий матч россияне проведут 11 мая против команды Дании. Начало встречи в 17:15 мск.