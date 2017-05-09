Эксперт: сборная России по хоккею начнет играть в полную силу только к плей-офф ЧМ
КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею на предварительном этапе чемпионата мира играет не в полную силу, команда будет выглядеть мощнее в
плей-офф. Такое мнение ТАСС по телефону высказал заслуженный тренер России Владимир Голубович.
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Сборная России одержала победы в первых трех матчах турнира над командами Швеции, Италии и Германии и возглавляет группу А, матчи которой проходят в Кельне.
«По сравнению с прошлым годом, мы стали мастеровитее, это видно и по тому, как мы используем большинство. У нас хорошее видение площадки, понимание игры. Находимся в хорошей физической форме и в силовой борьбе вряд ли
Средний возраст игроков сборной России равен 25 годам. «То, что у нас небольшой средний возраст, — наше преимущество, учитывая, что многие ребята уже опытные. Можно рассматривать этот факт через призму Олимпиады», — отметил Голубович.
Следующий матч россияне проведут 11 мая против команды Дании. Начало встречи в 17:15 мск.
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