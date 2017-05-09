Эксперт: сборная России по хоккею начнет играть в полную силу только к плей-офф ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
17:15 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
17:15 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29685341/
9 мая 2017, 18:41 | ТАСС

Эксперт: сборная России по хоккею начнет играть в полную силу только к плей-офф ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею на предварительном этапе чемпионата мира играет не в полную силу, команда будет выглядеть мощнее в плей-офф. Такое мнение ТАСС по телефону высказал заслуженный тренер России Владимир Голубович.

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© РИА "Новости"

Сборная России одержала победы в первых трех матчах турнира над командами Швеции, Италии и Германии и возглавляет группу А, матчи которой проходят в Кельне.

«По сравнению с прошлым годом, мы стали мастеровитее, это видно и по тому, как мы используем большинство. У нас хорошее видение площадки, понимание игры. Находимся в хорошей физической форме и в силовой борьбе вряд ли кому-то уступим, — сказал Голубович. — Что касается тактики, то у Олега Знарка очень много наигранных комбинаций, на чем игра строится и у канадцев».

Средний возраст игроков сборной России равен 25 годам. «То, что у нас небольшой средний возраст, — наше преимущество, учитывая, что многие ребята уже опытные. Можно рассматривать этот факт через призму Олимпиады», — отметил Голубович.

Следующий матч россияне проведут 11 мая против команды Дании. Начало встречи в 17:15 мск.

© Ньюстюб
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