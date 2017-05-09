Идеальная сборная. Почему России не нужно подкрепление из НХЛ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
17:15 2-й период Словения 0
Норвегия 3
Группа A
17:15 2-й период Италия 1
Латвия 1
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29685224/
9 мая 2017, 17:17 | Чемпионат.com

Идеальная сборная. Почему России не нужно подкрепление из НХЛ

После трёх матчей на чемпионате мира в Кёльне игра сборной России по хоккею вызывает положительные эмоции.

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После трёх матчей на чемпионате мира в Кёльне игра сборной России по хоккею вызывает положительные эмоции. Нет, ошибки периодически случаются — куда ж без них? Однако совершенно не видно безразличия и халатности, а это главное. В каждом матче, пусть даже с соперником классом ниже (как было с Италией и Германией), хоккеисты Олега Знарка бьются, не жалея себя. У российской команды на этом чемпионате мира сложился идеальный коллектив, и подкрепление из НХЛ ей больше не требуется.

Вратарская линия

После того как было решено не приглашать на первенство планеты Сергея Бобровского, первым номером среди вратарей сделали Андрея Василевского. И выбор абсолютно заслуженный, так как голкипер «Тампы» — один из самых талантливых в мире прямо сейчас, а «Лайтнинг» ради него пошли на обмен Бена Бишопа. Два других вратаря — Илья Сорокин и Игорь Шестёркин — тоже молоды и талантливы, и опасений за вратарскую линию России нет. К ней сейчас почти нет претензий, идёт работа на перспективу, а Бобровскому и замученному травмами Варламову лучше отдохнуть и восстановиться. Именно такое решение в итоге и приняли.

Оборона

В защитной линии много говорят о приглашении Дмитрия Орлова в случае вылета «Вашингтона» из плей-офф. Но не будем забывать, что у Орлова заканчивается контракт в НХЛ и есть большая вероятность, что следующий сезон он проведёт в другом клубе. Не факт, что его защитят перед драфтом расширения для «Вегаса». Нужно обязательно обезопасить себя от травм, а плохой опыт у Орлова в этом плане имеется — на ЧМ-2014 он сломал руку. Опять же, никаких серьёзных провалов в обороне россиян не замечено, нет смысла дёргать ребят из-за океана. Да, немножко выпадает Андрей Миронов, но и он должен втянуться в рабочий процесс. Просто пока не идёт.

Многие сомневались в надёжности Артёма Зуба, однако защитник СКА достойно справляется с возложенными на него обязанностями. Пара Киселевич — Гавриков выглядит очень стабильно, к Антипину с Беловым тоже нет претензий, а Проворов — едва ли не лучший защитник команды. В этой связи вызывает недоумение и тот факт, что среди неаккредитованных хоккеистов в Кёльне по-прежнему находится Алексей Береглазов. Непонятно, зачем держать Береглазова в Германии просто так. Тем более человек уезжает в НХЛ и мог бы провести с семьёй больше времени, чем получится сейчас. Вы уж или заявляйте, или отпускайте домой. Иначе — полная бессмыслица.

Нападение

По поводу атаки, как обычно, больше всего дискуссий. Болельщики и специалисты следят за серией «Вашингтона» с «Питтсбургом», предвкушая приглашение в сборную Евгения Малкина — с одной стороны или Александра Овечкина и Евгения Кузнецова — с другой. Кто-то освободится в любом случае. Но гармония в нынешних тройках нападения сборной уже присутствует. Есть суперсыгранное звено Шипачёва, выстрелил Андронов, набирает обороты звено Наместникова. Не до конца понятна степень серьёзности травмы Сергея Мозякина, однако в резерве есть крайние нападающие Валерий Ничушкин и Кирилл Капризов. С Капризовым та же история, что и с Береглазовым. Если Кирилл в плохой форме и не до конца восстановился после травмы, зачем его здесь держать? Если он готов играть, то вносите в заявку, ведь свободные места есть. Без дела сидит и центральный нападающий Андрей Светлаков.

Думается, вызывать Александра Овечкина или Евгения Малкина в Кёльн не нужно. В этом нет смысла. Малкина по ходу сезона постоянно мучили травмы, а его последнее приглашение в сборную обратилось фиаско — Кубок мира в Торонто Евгений отыграл откровенно слабо. Овечкин всегда приезжал в расположение национальной команды по первому вызову, но сейчас в этом просто нет необходимости. Всё и так получается, опасений нет. Пусть люди спокойно переведут дух после тяжелейшего сезона.

Что касается Кузнецова, то у него, как и у Орлова, заканчивается контракт. Не стоит забывать и про неизбежность процесса акклиматизации, на него тоже нужно время. Не прилетит в Германию Владимир Тарасенко — ему потребуется операция: форвард «Сент-Луиса» доигрывал сезон с травмой.

У России вторая по молодости команда на турнире, моложе только США. Многие сравнивают коллектив Знарка с молодыми звёздами Северной Америки, которые играли на Кубке мира — 2016 и влюбили в себя болельщиков. По типажу определённые сходства есть. Напрашивается вывод: сборная России вполне способна завоевать титул с хоккеистами, находящимися в расположении команды.
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