Сборная Норвегии дозаявила форварда Картеруда для участия в ЧМ-2017

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Нынешний сезон Картеруд начинал в шведском «Вестервике», набрав 14 очков (8 шайб + 6 передач) в 39 матчах, откуда перешел в «Линчепинг», где провел 17 встреч, не набрав результативных баллов.

Сборная Норвегии в двух матчах чемпионата мира набрала три очка и занимает пятое место в группе B. В следующем матче норвежцы во вторник сыграют с командой Словении.