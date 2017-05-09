Сборная Норвегии дозаявила форварда Картеруда для участия в ЧМ-2017
МОСКВА, 9 мая —
Р-Спорт. Сборная Норвегии по хоккею дозаявила нападающего Йоргена Картеруда для участия в чемпионате мира-2017, который проходит в Париже и Кельне, сообщается на официальном сайте турнира.
Нынешний сезон Картеруд начинал в шведском «Вестервике», набрав 14 очков (8 шайб + 6 передач) в 39 матчах, откуда перешел в «Линчепинг», где провел 17 встреч, не набрав результативных баллов.
Сборная Норвегии в двух матчах чемпионата мира набрала три очка и занимает пятое место в группе B. В следующем матче норвежцы во вторник сыграют с командой Словении.
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